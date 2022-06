Stellantis werkt aan meer waterstofbusjes

Dik een jaar geleden deed Stellantis uit de doeken dat er waterstofversies komen van de middelgrote bestelbussen, zoals de Peugeot Expert en de Citroën Jumpy. Die zijn gebaseerd op de elektrische versies, maar dan met een kleiner accupakket en een brandstofcel aan boord. AutoWeek maakt vrijdag kennis met deze bijzondere nieuwkomers, waarbij Stellantis ook direct meer plannen op dit gebied uit de doeken doet. Zo begrijpen we dat ook de grootste bussen met een brandstofcel op de markt komen. Bussen als de Peugeot Boxer en Citroën Jumper dus. Daar moeten we nog wel even op wachten, want die staan voor 2024 op de planning. Het is nog niet bekend of de waterstofbusjes ook naar Nederland komen.

Stellantis maakt verder bekend dat het de komende jaren de productie van de waterstofbussen flink op wil voeren. Dit jaar worden er nog slechts zo'n 1.000 gebouwd, in 2024 moeten dat er al 10.000 zijn en vanaf 2025 nog meer. In 2025 maakt ook de Amerikaanse markt kennis met de waterstofversie van de grootste bus, op die markt is dat de Ram Promaster. Nog verder in de toekomst ligt er een pick-up met brandstofcel in het verschiet. Daarover tasten we nog volledig in het duister, maar we rekenen er voorzichtig op dat dit ook een Ram wordt. In 2024 verschijnt de volledig elektrische Ram 1500, vermoedelijk gaat het om een met brandstofcel uitgeruste versie van die auto.

