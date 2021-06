Dit artikel is verschenen in AutoWeek 21 2021

Schattige oogjes, een donzige vacht: een marter ziet er schattig uit. Vergis je echter niet, want zijn tandjes zijn scherp. Als cultuurvolger zoekt hij graag de nabijheid van mensen. Ze leven op de vloeren van woningen, in kelders en in schuurtjes. Wij lopen als mensen daarbij geen risico. Daarvoor is de marter, die graag ’s nachts op pad gaat, te schuw. Een Einzelgänger. Hij gebruikt onze leefomgeving om te jagen, waarbij hij muizen, kikkers en vogeleieren opvreet. En hij houdt er niet van als zijn concurrenten hem daarbij storen; hij stort zich op alles wat oogt of ruikt als een rivaal.

Het is exact die geur die voor problemen onder de motorkap van je auto kan zorgen. Als een marter namelijk door zijn territorium struint, laat hij dat aan andere marters weten door zijn geur te verspreiden. Bijvoorbeeld in de motorruimte, want hij houdt van omgevingen waarin hij zich goed kan verstoppen en waarin hij de gevangen buit rustig kan oppeuzelen. Tijdens een autorit kom je door veel van dat soort marterterritoria. En dat zorgt voor onderlinge concurrentiestrijd. Als je auto stilstaat, ruikt een marter de geur van de concurrent van grote afstand. Woedend gaat het kleine roofdiertje de motorruimte in, waar hij als in een waas alles kapotbijt wat hem irriteert. Op die manier beschadigt hij lucht- en waterslangen, stroomkabels en het isolatiemateriaal dat onderaan de motorkap zit. De messcherpe tandjes van het onschuldig ogende beestje rukken rubbers en kunststoffen probleemloos uit elkaar.

Vanuit het oosten

De schade die op die manier waarop aangericht, kan oplopen tot duizenden euro’s. Vaak ontstaat er gevolgschade door defecte sensoren, of door koelvloeistof- en olieverlies. Dat kan flink in de papieren lopen: de overkoepelende verzekeringsorganisatie in Duitsland heeft berekend dat marters bij onze oosterburen in 2019 voor maar liefst 89 miljoen euro aan onderdelen kapot hebben gebeten. In Nederland rukt het dier op vanuit het oosten; in 2019 werden er in sommige periodes vijftig auto’s per week beschadigd.

Een eerste indicatie dat er een marter op bezoek is geweest, zijn krabsporen in het isolatiemateriaal dat aan de binnenkant van de motorkap is bevestigd. Dat oogt niet fraai, maar het kan verder nog niet veel kwaad. Het is in zo’n geval een handige eerste stap om de motorruimte schoon te maken en zo de geursporen te verwijderen. Huis-tuin-en-keukenmiddelen als hondenharen, toiletblokjes of gedragen sokken helpen niet; als cultuurvolger raakt de marter niet in paniek door deze geuren die hij met mensen associeert. Ook het afsluiten van openingen heeft meestal weinig zin, want de marter worstelt zich als een slangenmens door de kleinste gaatjes heen.

Stroom is een veel effectievere methode om het dier op afstand te houden. In principe werkt die methode net zo als schrikdraad bij koeien. Je hoeft geen draden door de motorruimte te spannen; de afschriktaak wordt uitgevoerd door metalen plaatjes die over de motorruimte worden verdeeld en met een kabel worden verbonden. De stroomvoorziening voor deze marterafweer komt van de startaccu of, zoals in het systeem dat wij monteerden, van eigen batterijen. In dit geval twee leveren twee kleine knoopbatterijen de nodige energie. Ook doe-het-zelvers die niet al te veel ervaring hebben, kunnen de inbouw doen. Die is heel eenvoudig, doordat onze set niet hoeft te worden aangesloten op de boordelektronica. Als je het klusje laat uitvoeren door een garage, moet je erop rekenen dat de monteurs er één tot twee uur mee bezig zijn. Dat kan natuurlijk bij de hedendaagse werkplaatstarieven nog best prijzig uitpakken.

Kortom, stroom is een effectieve oplossing voor het marterprobleem. Je hoeft je niet schuldig te voelen, want marters houden geen verwondingen aan een stroomstoot over. Die is weliswaar niet prettig voor de diertjes, maar wel onschadelijk.

Zo houd je de knagers op afstand

Als je krabsporen op je auto ziet, kun je ervan uitgaan dat een marter je auto heeft verkend. Nu is het zaak om snel te handelen om meer schade te voorkomen. De beste bescherming biedt een marter-afschrikapparaat dat met stroom werkt. Het door ons geteste apparaat van Stop & Go kost ongeveer 200 euro, werkt met ultrasoontechniek en is voorzien van twee knoopbatterijen, waardoor je het systeem niet hoeft aan te sluiten op het stroomnet en het gemakkelijk is in te bouwen.

Inbouwset en spray: het pakket is redelijk bescheiden qua omvang, de inbouw kun je in je eigen garage doen.

Aansluiten: de stroomkabel kan uitsluitend op deze plek door de uitsparing worden geleid, je vergissen is onmogelijk.

Als de marter bij zijn speurtocht onder de motorkap deze plaatjes raakt, krijgt hij een stroomstootje.

Op scherp zetten: na het wegtrekken van deze folie is het marter-afschriksysteem klaar voor gebruik.

Geuren uitwissen: met speciale sprays kun je de geuren van marters uit de motorruimte verwijderden, zodat die geen rivalen meer aantrekken.

Zoveel werk is het

Kosten: vanaf €135

Benodigde tijd: 75 minuten

Geschikt voor: doe-het-zelvers

Het monteren van een systeem dat marters op afstand houdt, is niet al te veel werk. Als je een beetje handig bent en over genoeg geduld beschikt, is het goed te doen.