Sprintrace Oostenrijk: Verstappen comfortabel naar overwinning

Max Verstappen was in de sprintrace voor de Grand Prix van Oostenrijk oppermachtig. Van start tot finish hield de Nederlander de leiding stevig in handen. Ook Sergio Perez had een goede sprintrace, waarmee hij zijn gridstraf mooi compenseerde. Aan de top van het veld was de sprintrace niet heel spannend, maar in het middenveld des te meer.

Voorafgaand aan de start van de sprintrace verliep het niet bepaald vlekkeloos voor enkele coureurs. Bij de opwarmronde bleef de Alpine van Alonso op de krik staan en had hij duidelijk een probleem. De Spanjaard ging uiteindelijk niet van start en bleef in de pitstraat staan. Na de opwarmronde viel de Alfa van Guanyu Zhou uit, waardoor er een extra opwarmronde nodig was en de Chinees uit de pitstraat moest starten.

Bij de start was Verstappen direct goed weg, met Leclerc en Sainz in zijn kielzog. Verstappen deed de deur echter meteen dicht voor Leclerc, waardoor Sainz dichterbij zijn teamgenoot kon komen en Leclerc uiteindelijk voorbij stak. Verstappen behield ondertussen zijn eerste plaats. Het duurde daarna niet lang voordat Leclerc zijn tweede plek achter Verstappen weer terug had gepakt van Sainz. Door het gebakkelei van de Ferrari's kon de Nederlander zijn voorsprong uitbouwen tot dik twee seconden. Verder waren er bij de start en in de eerste ronden geen moeilijkheden aan de top. In het middenveld vloog Pierre Gasly er bij de eerste bocht echter al af, waarbij hij Lewis Hamilton een tikje gaf. Beide coureurs konden echter zonder dramatische gevolgen doorrijden.

Perez compenseert gridstraf

Sergio Perez wist de gevolgen van zijn negen plaatsen gridstraf, die hij had gekregen omdat hij de baanlimieten in Q2 had overschreden, snel te compenseren. In de tiende ronde lag hij alweer op plek 7, terwijl de Mexicaan vanaf de 14e plek startte. Daarna stootte hij snel door naar plek vijf. In de elfde ronde tikte Alexander Albon Sebastian Vettel aan, waardoor die laatste in de grindbak belandde. De Duitser kon nog wel op eigen kracht de grindbak uit komen door zijn auto in de achteruit te zetten. Hij viel daardoor wel terug naar de laatste plaats.

Spannend middenveld

Aan de top bleef de stand in de slotfase van de sprintrace onveranderd. Verstappen behield zijn eerste positie met een aardig comfortabele marge van twee seconden tot Leclerc. Spannender was het in het middenveld, waar Lewis Hamilton op de negende positie een aardige kluif had aan Mick Schumacher, die zijn positie meerdere ronde wist te verdedigen tegen de aanvallen van de zevenvoudig wereldkampioen.

Uiteindelijk ging Verstappen als eerste man over de lijn, waardoor hij acht bonuspunten achter zijn naam mag noteren én morgen als eerste van start mag gaan. Leclerc en Sainz werden tweede en derde, op de vierde en vijfde plaats komen Russell en Perez.

Uitslag sprintrace Oostenrijk