Spektakel gegarandeerd - Vooruitblik GP Azerbeidzjan

Tot nu toe heeft Max Verstappen weinig geluk gehad in Azerbeidzjan. Motorproblemen, een crash met Daniel Ricciardo en een klapband weerhielden hem er tot nu toe van het podium. Met de hete adem van teamgenoot Segio Pérez in zijn nek is Verstappen er komend weekeinde alles aan gelegen om daar verandering in te brengen.

Het circuit: mix tussen Monza en Monaco

Toen de Formule 1 in 2016 voor het eerst neerstreek in Bakoe, fronste menigeen de wenkbrauwen. Opnieuw was Bernie Ecclestone gezwicht voor een grote zak oliedollars, zo verzuchtten de critici. Racen in een land zonder autosporthistorie, dat kon de sfeer langs de baan niet ten goede komen. En inderdaad, hoe mooi de plaatjes ook waren van F1-auto’s die langs middeleeuwse stadsmuren kronkelen, de lokale toeschouwers schitterden door afwezigheid.

Nog steeds komen de fans niet in groten getale naar de stad aan de Kaspische Zee. Dat wordt echter gecompenseerd door het spektakel óp de baan. Na de saaie optocht van de inaugurele Grand Prix werden de vier edities erna gekenmerkt door crashes, veel inhaalspektakel en de nodige onvoorspelbaarheid. Het heeft alles te maken met de aard van het circuit, waar een volgasstuk van dik twee kilometer wordt afgewisseld met een krappe passage door de Icheri Sheher, de oude stad. Monza en Monaco in een, al lijkt het qua uitloopzones meer op laatstgenoemde; in tegenstelling tot bijvoorbeeld de speciaal geconstrueerde omlopen in Miami en Jeddah is het Baku City Circuit een écht stratenparcours, waar de vangrails op veel plekken meedogenloos dichtbij staan. Tel daarbij een afstelling met - vanwege het lange rechte stuk - niet al te veel downforce, en een klein foutje kan al snel grote gevolgen hebben.

Dé bocht: van 350 naar 120 km/h in Turn 1

Daarover gesproken, bocht 8 - de entree naar een ultrasmalle doorsteek tussen een oude stadstoren en een huizenblok - heeft al de nodige slachtoffers geëist. Zo gooide Charles Leclerc er in 2018 een zeker lijkende pole weg door de neus van zijn Ferrari in de bandenstapel te boren (‘I am so stupid’). Door het weghalen van de kerbstone aan de binnenkant is de turn-in dit jaar iets makkelijker geworden, de muur aan de buitenkant staat echter nog net zo dichtbij. Superbelangrijk is ook bocht 16. Met een goede exit kun je hier vele tienden winnen op het lange volgasstuk naar start/finish. Of een goede slipstream pakken ten opzichte van je voorligger.

Dé bocht is echter nummer 1, waar de coureurs van pakweg 350 km/h moeten afremmen naar rond de 120 km/h en vervolgens haaks linksaf slaan. Dankzij het lange, brede rechte eind (uitkijken dat de remmen niet teveel afkoelen) dat eraan vooraf gaat is dit dé plek voor een inhaalactie. Zo pakte Daniel Ricciardo in 2017 - toen nog in topvorm - drie man in een keer tijdens een van zijn fameuze uitremacties.

Een jaar later had de Australiër een vergelijkbare move in gedachten toen hij achter Max Verstappen zat. Hij werd echter verrast door diens verdedigende lijn en knalde vol in de achterkant van zijn Nederlandse teamgenoot.

Cockpit view: pokeren bij een safetycar

De vraag is niet óf safetycar-bestuurder Bernd Mayländer komende zondag in actie komt, maar wanneer. Vervolgens kan het pokeren beginnen. Allereerst moeten de strategiekoppen bij de teams razendsnel een besluit nemen over het wel of niet maken van een pitstop; zoals we in Monaco hebben gezien kan dat doorslaggevend zijn voor de einduitslag.

Wanneer even later de lampen van de safetycar uit gaan en de herstart aanstaande is, is het aan de coureurs om te gaan pokeren. Vooral degene die aan de leiding gaat moet het spel slim spelen - hij heeft immers de regie. Soms kun je iemand verrassen door net te doen alsof je de banden nog aan het opwarmen bent. Als degene achter je ook gaat slingeren, is dat hét moment om op het gas te gaan. Of als je weet dat de auto van je tegenstander minder tractie heeft dan die van jou, dan kan het de truc zijn om héél langzaam te gaan rijden. Met de linkervoet een beetje op de rem, met rechts de motor op druk houden en dan een moment kiezen om van kiet gaan. Waar je dat doet, hangt een beetje van het circuit af. In Bakoe zou bocht 15 al een punt kunnen zijn om te beginnen, om zo een gat te trekken vóórdat het rechte stuk begint. Of misschien moet je juist wachten tot je bijna bij de lijn bent, om daarmee het rechte eind te minimaliseren. Voor het optimale verrassingseffect moet je hoe dan ook elke keer wat anders verzinnen, want je tegenstander is waarschijnlijk ook niet van gisteren…

De Jos-factor: plaagstoten naar Red Bull

Ondanks dat Max Verstappen in Monaco zijn leidende positie in het wereldkampioenschap verstevigde, was er vanuit het Nederlandse kamp toch wat gemopper. Verstappen kampt nog altijd met auto die niet precies doet wat hij wil en kan zijn ongenoegen soms maar moeizaam verbergen. Vooral de voorkant van de RB18 is naar zijn smaak nog niet gewillig genoeg. Dat Sergio Pérez hem daardoor beduidend dichter in de nek hijgt dan vorig seizoen, zal niet bijdragen aan het gemoed.

Illustrerend is de column die vader Jos daags na de race in het prinsdom liet optekenen op www.verstappen.com. Daarin verklaarde hij teleurgesteld te zijn in de derde plek, het gevolg van een pitstopstrategie die in het voordeel van Pérez was - die overigens sowieso al vóór Max reed. Verstappen senior morde dat er tien punten waren weggegooid voor zijn zoon. Opmerkelijke kritiek van iemand die zich de laatste jaren overwegend op de achtergrond heeft gehouden, ongetwijfeld in een poging om sommige mensen bij Red Bull weer even op scherp te zetten. Al kun je vanuit teamperspectief redeneren dat de winst van Pérez juist goed is voor diens moraal en daarmee voor het evenwicht binnen het team. Als het er écht om gaat, is de status van Verstappen heus boven elke twijfel verheven.

Facts & figures

Baku City Circuit

Lengte: 6,003 km

Aantal ronden: 51 (306,049)

Ronderecord: 1.43,009 (2019, Charles Leclerc)

Tijdschema

vrijdag 10 juni

Vrije training 1: 13.00 - 14.00 uur

Vrije training 2: 16.00 - 17.00 uur

Zaterdag 11 juni

Vrije training 3: 13.00 - 14.00 uur

Kwalificatie: 16.00 - 17.00 uur

Zondag 12 juni

Race: 13.00 - 15.00 uur