Solar Team Twente onthult nieuwe zonneauto

De RED Horizon wijkt behoorlijk af van de voorgaande auto's die de Twentse studenten ontwikkelden. Dat is terug te voeren op de afgelasting van de Solar Challenge in Australië , als gevolg van het coronavirus. De race heeft nu plaats in Marokko en de route is behoorlijk anders van opzet. Waar Australië voornamelijk vlak en recht is, kenmerkt de route in de Sahara zich door veel bochten en heuvels. Dat vereist volgens de studenten een ander soort auto. De RED Horizon is een driewieler met twee wielen voor en één wiel achter. De onderkant van de carrosserie loopt naar achteren taps toe, terwijl de auto van boven gezien een rechthoekige vorm heeft. Op deze manier blijft er voldoende oppervlakte over voor de zonnepanelen en is de auto tegelijkertijd zo aerodynamisch mogelijk.

Met de zonnepanelen stond het team voor een uitdaging, want dit jaar mogen de deelnemende zonneauto's in de competitie geen gebruik meer maken van zonnecellen uit de ruimtevaart. In plaats daarvan moeten de teams nu meer gangbare cellen gebruiken, die minder efficiënt zijn. Daarom is de RED Horizon met vijf meter bijna tweemaal zo lang als zijn voorganger RED E. De breedte van 1,20 meter en hoogte van 1 meter moeten daar op aerodynamisch vlak voor compenseren. Verder heeft het studententeam de elektromotoren naar eigen zeggen behoorlijk doorontwikkeld. Ook maakt het team gebruik van een zelf ontwikkelde motorcontroller en werd de vorm van de accu aangepast naar de vorm van de auto. Gedetailleerde specificaties geeft het team overigens niet vrij.

De Solar Challenge Morocco heeft in oktober plaats. Hoe de RED Horizon zich verhoudt tot de competitie zal tegen die tijd moeten blijken.