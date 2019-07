Solar Team Eindhoven presenteert Stella Era

In die race zal de Era over een afstand van maar liefst 3.022 km strijden in de Cruiser Class. Dat verklaart ook waarom het geen plat projectiel met een miniscuul koepeltje is, zoals z’n evenknie uit Delft. In de Cruiser Class doen namelijk auto’s mee die ook moeten kunnen dienstdoen als volwaardige gezinsauto. De Era is een heuse vierdeurs die afgaande op de foto’s behoorlijk wat interieurruimte biedt.

Ook de beloofde prestaties van dit racewapen zijn indrukwekkend. De enorme zonnepanelen op het dak zouden onder ideale omstandigheden genoeg energie leveren voor het afleggen van maar liefst 1.800 km. Met vier inzittenden moet er nog altijd 1.200 km kunnen worden afgelegd.

Volgens de studenten die verantwoordelijk zijn voor de auto, komt er zelfs genoeg stroom vrij om andere auto’s onderweg van stroom te kunnen voorzien. De Stella heeft ook autonome functies. Zo kan de vierwieler zelfstandig op zoek naar een zonnige parkeerplek, wat in dit uitzonderlijke geval te prefereren valt boven een plekje in de schaduw.

Het Solar Team Eindhoven gaat niet voor de lol naar Australië, want het team is daar titelverdediger in de Cruiser Class. Hoewel het gaat om auto’s op zonne-energie, mag er in de Cruiser Class onderweg tweemaal worden opgeladen.

De Stella Era werd voorafgegaan door de Stella (2013), Stella Lux (2015) en Stella Vie (2017). Het Solar Team Eindhoven heeft inmiddels ook al een heus automerk voortgebracht, want de onlangs gepresenteerde Lightyear One is een product van oud-studenten van de TU Eindhoven.