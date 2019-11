Snelheidsrecord voor absurd snelle tractor

Er is weer een nieuwe vermelding in het Guinness Book of Records bijgekomen, want nog niet eerder wist iemand met een tractor zulke snelheden te halen. De flink aangepakte JCB, die normaal gesproken al de toepasselijke naam Fastrac draagt, verlegt de grenzen. Waaghals Guy Martin stuurde het gele gevaarte met absurde snelheden over een voormalig militair vliegveld in het Verenigd Koninkrijk. Een eerdere poging afgelopen zomer leidde al tot een topsnelheid van ruim 160 km/h, maar inmiddels is dus de 200 km/h-grens ruim doorbroken.

Het geheel ziet er nogal onnatuurlijk uit en is ook zeker niet zomaar na te bootsen met een standaard JCB-tractor. Dit exemplaar is namelijk grondig aangepakt op motorisch gebied, waardoor de zescilinder dieselkrachtbron nu ruim 1.000 pk levert. Die krachtbron is gekoppeld aan een handmatige zesbak met ongetwijfeld compleet andere overbrengingsverhoudingen dan gewoonlijk. Een aangescherpte cabine, die een stukje kleiner en aerodynamischer is dan het origineel, helpt uiteraard ook. Om de boel op de grond te drukken, werden er ook een voorbumper, vleugeltjes langs de flanken en zelfs een diffusor toegevoegd. Een remparachute was blijkbaar nodig om het snelle landbouwvoertuig veilig en op tijd tot stilstand te krijgen.

Nu wil je vast zien hoe zo'n snelle tractor eruitziet. Gelukkig is het allemaal vastgelegd: