Sneeuwpret met de Volkswagen T-Roc Cabriolet

Liefhebbers voor cabriolets kunnen tegenwoordig zonder succes door de prijslijsten van Volkswagen bladeren, want alle cabriolets werden het gat van deur gewezen. Toch is er nog hoop voor de zonaanbiddende Volkswagenrijder, want het merk is druk in de weer met de ontwikkeling van een nieuwe cabriolet.

Een gecamoufleerd prototype van Volkswagens nieuwe cabriolet laat zich in plaats van op een zonovergoten plek, middenin de sneeuw betrappen door onze spionagefotograaf. Het gaat hier uiteraard om de komende T-Roc Cabriolet, waarvan de officiële naam overigens nog één groot geheim is. Een auto waarvan Volkswagen in 2016 al een concept-car liet zien en die vorig jaar februari officieel werd aangekondigd! Eerder kwamen we een gecamoufleerde variant in de stad tegen, nu doet hij zijn kunstje in de sneeuw. De T-Roc Cabriolet staat voor volgend jaar op de planning, maar aan de minimale spionage te zien, is Volkswagen al ver in de ontwikkeling van de auto.

Het ontwerp belooft daarentegen geen wereldschokkende verrassing te zijn. De compacte cross-over levert twee deuren in en krijgt daarvoor in ruil een stoffen klapdak. Een trucje die al eerder werd uitgehaald door Nissan en Land Rover met de Murano en Range Rover Evoque. De fabrieksbanden in Osnabrück moeten gaan draaien voor de T-Roc cabrio. Daar zagen al eerder cabriolets van Volkswagen, zoals de Golf Cabriolet, het levenslicht. De productie kan jaarlijks oplopen tot zo’n 20.000 dakloze T-Rocs.