'Slechts twee coureurs komen in de buurt van Verstappen'

Max Verstappen staat momenteel op eenzame hoogte in de Formule 1. Toch zijn er volgens Red Bull-topman Helmut Marko twee coureurs die bij hem in de buurt komen. En nee, geen van beiden rijdt voor Red Bull.

Max Verstappen heeft dit jaar duidelijk de beste Formule 1-auto die er is, maar teamgenoot Sergio Pérez bewijst dat je ook met die auto heel prima naast Q3 of naast het podium kunt grijpen. Uiteindelijk moet de coureur er alsnog wel mee aan de slag kunnen en Verstappen doet dat dit jaar zo mogelijk nog beter dan in de voorgaande jaren. Hij heeft tijd voor wat gekibbel met zijn race-engineer, waagt het in de slotfase van een race nog op een extra pitstop voor de snelste ronde en moet lachen als hij even een spannend momentje op de baan heeft. Het is een dominantie die doet denken aan diverse grootheden uit het verleden.

Op de huidige grid zijn er naast Max Verstappen nog twee coureurs die een staat van dienst hebben waardoor ze door veel fans tot de allerbesten ooit gerekend worden: Lewis Hamilton en Fernando Alonso. De eerste heeft de cijfers om zijn legendarische status mee te ondersteunen, de tweede bewijst het vooral door ook op hogere leeftijd nog altijd vlijmscherp achter het stuur te zitten. Alonso en Hamilton hebben nog een paar dingen gemeen: het zijn de enige andere wereldkampioenen die op dit moment actief zijn in de F1 naast Verstappen én de enige coureurs die volgens Red Bull-topman Helmut Marko in de buurt komen van Max.

Volgens Marko staat Verstappen wel met stip op nummer 1: "Er zal geen enkele andere coureur op zijn niveau komen. Misschien dat Alonso en Hamilton nog in de buurt komen, maar niemand kan hem op dit moment verslaan," aldus de Oostenrijker volgens de officiële website van de Formule 1. Daarmee passeert hij duidelijk Verstappens teamgenoot Pérez. "Tweede worden achter Max is al een overwinning," zo vat Marko de prestaties van Pérez in België samen. "Het is ongelofelijk hoeveel denkcapaciteit hij (Verstappen, red.) heeft. Hij kan de race 'lezen', heel ver vooruitdenken, snel zijn én de banden sparen tegelijkertijd."

Niets dan lof dus voor de 25-jarige coureur, die na de zomerstop op jacht kan naar een record. Als hij wint in Zandvoort, evenaart hij het record van meeste overwinningen op rij (negen stuks, Sebastian Vettel). In Italië kan dat record dan sneuvelen. Verstappen heeft bovendien nu een winstpercentage van bijna 85 procent dit seizoen. Het hoogste winstpercentage ooit staat op naam van Alberto Ascari, die in 1952 75 procent van de races won.