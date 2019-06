Skoda’s studenten onthullen Mountiaq

Vijfendertig studenten van de Skoda School in de thuisstad van het merk, het Tsjechische Mladá Boleslav, gingen aan de slag met een Skoda Kodiaq om er vervolgens een pick-up van te maken. De auto werd hernoemd als Skoda Mountiaq. Wat naast het opvallende ontwerp natuurlijk gelijk opvalt, is de ‘Sunset Orange’-lakkleur. Om het pick-up-idee wat te versterken, monteerden de studenten een bullbar op de neus, lichtbalk op het dak en andere lichteffecten in de bumper. De laadbak werd met traanplaat afgewerkt. In de bodem maakten de studenten verschillende opbergvakken. In de neus van de bijna 5,0 meter lange Mountiaq is een 2.0 TSI benzinemotor met 190 pk gelepeld. Rond de bescheiden 17-inch wielen is terreinrubber gemonteerd.

Het project werd in oktober vorig jaar gestart. Na een tekenproces van drie maanden, is de productie afgelopen januari begonnen. In totaal zitten er 2.000 manuren in de auto. De Mountiaq is het zesde studiemodel dat door Skoda-studenten is gemaakt. In 2014 waren studenten van Skoda's vakopleiding verantwoordelijk voor de Citijet, een tot cabriolet omgetoverde Citigo. Het jaar erop tekende het studententeam voor de Funstar, een opengesneden Fabia die nog het meest deed denken aan een reïncarnatie van de Felicia Fun. In 2016 was deze bijzondere Atero het eindresultaat en een jaar daarna maakten we kennis met de Skoda Element. Vorig jaar stond de Sunroq in de schijnwerpers.