Skoda’s compacte cross-over heet Kamiq

Bij Skoda maken ze zich klaar voor de onthulling van zijn derde Europese cross-over. Tot nog toe wisten de Tsjechen de naam van de compactste telg achter gesloten deuren te houden. Vandaag brengt Skoda daar echter verandering in aan, want we weten nu welke naam op de achterklep prijkt. Tipje van de sluier: de naam kennen we stiekem al even!

Na de Kodiaq en Karoq ontmoeten we tijdens de salon van Genève de Kamiq. Dit belooft Skoda’s tegenhanger te zijn voor de Volkswagen T-Cross en Seat Arona. De Skoda heeft flink op zich laten wachten, want met de marktintroductie van de Seat Arona in oktober 2017 was dat merk als eerste uit de Volkswagen Groep eigenlijk al aan de late kant in een zwaarbevochten segment.

De Kamiq komt precies een jaar na de introductie van zijn conceptuele voorbode, want vorig jaar nam Skoda de Vision X concept-car mee naar de beursvloer in Genève. Skoda is ondertussen begonnen met de teasercampagne van de Kamiq en daaruit blijkt dat het merk stevig vasthoudt aan de gifgroene concept-car die zij maart vorig jaar aan het publiek presenteerde. Het opvallendste kenmerk aan de voorzijde is dat de verlichting in twee lagen is onderverdeeld.

Kamiq is overigens geen nieuwe naam voor Skoda, want sinds april vorig jaar rijdt er al een model in China rond met precies dezelfde naam. Dat model blijft vooralsnog naast ‘onze’ Kamiq in het Chinese gamma. Naar alle waarschijnlijkheid komt Skoda in de komende twee maanden nog met verschillende teasers, voor de grote onthulling moeten we geduld hebben tot begin maart. Aankomende 5 maart opent de salon van Genève namelijk haar deuren. Tot zondag 17 maart krijgt het publiek de kans om de Europese Skoda Kamiq in levende lijven te zien.