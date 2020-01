Skoda warmt op met Vision In

Tijdens de Auto Expo 2020 in het Indiase New Delhi toont Skoda de Vision In. Deze concept-car is een compacte cross-over die speciaal voor de Indiase markt wordt ontwikkeld en laat zich nu in een teaservideo zien.

De Vision In wordt het Indiase broertje van onze Kamiq. Met een meetlint ernaast komen we bij de Vision In namelijk tot 4,26 meter. Daarmee is hij twee centimeter langer dan ‘onze’ Europese Kamiq en dus zeer vergelijkbaar. De gelijkenissen met de koets die wij kennen en die te zien is in de video zijn dan ook vrij groot. Neem de vorm van de grille en het basisontwerp van de koplampunits. Toch zal Skoda bij de Vision In op enkele vlakken een nieuw sausje over de koets gieten. Bij de achterlichten wordt bijvoorbeeld een lange lichtstrook over de gehele breedte getrokken, iets wat bij het ontwerp van de Kamiq niet gebeurde.

De bruinige concept-car wordt met oplichtende onderdelen versierd. Zo lijken de grille, het logo en delen van de (digitale?) zijspiegels op te lichten. Een bijzonder kristallen beeldje met een opmerkelijke vorm wordt binnenin op het dashboard gebouwd. Wat de functie van het ‘ding’ moet zijn, wordt nog niet duidelijk. Daarnaast valt het nieuwe ontwerp van het nieuwe stuurwiel met verchroomde knoppen op. Skoda zet verder de ondertussen bekende ontwerplijn van zijn dashboard ook bij deze concept-car door.

Op 5 februari zet Skoda de nieuwe concept-car in de spotlights bij de opening van de grote beurs in New Delhi.