Skoda voert modeljaarupdates door

Skoda voert in één ruk modeljaarupdates door op nagenoeg zijn complete modellengamma. Heftig zijn de wijzigingen niet, maar voor wie in de markt is voor een nieuwe Skoda kan het interessant zijn nog even te wachten totdat de opgefriste versies te koop zijn.

Wie de introductie van de Octavia nog voor de geest kan halen, weet dat Skoda in dat model nieuwe stuurwielen heeft geïntroduceerd waarvan er met name één de aandacht trok. De Octavia kreeg niet alleen een nieuw driespaaks stuurwiel, maar ook een exemplaar met slechts twee spaken. Skoda meldt dat deze twee nieuwe hoepels ook in alle andere modellen van het merk terecht komen. Het exemplaar met drie spaken wordt door Skoda een sportstuur genoemd en is dus vooral in de sportiever aangeklede uitvoeringen te vinden.

Vanaf modeljaar 2021 is de Karoq tegen bijbetaling verkrijgbaar met Climatic-klimaatregeling met drie gescheiden zones. De Karoq is voortaan uitgerust met Area View, een 360 graden camerasysteem, en Trailer Assist. Daarnaast wordt de 115 pk 1.6 TDI vervangen door een 2.0 TDI met hetzelfde vermogen. Die 2.0 TDI is een machine van de evo-generatie en dat houdt onder meer in dat hij is uitgerust met twee SCR-katalysatoren. Ook vindt de 150 pk sterke 2.0 TDI zijn weg naar de Karoq. De benzine-instapper is de 1.0 TSI van 110 pk, die de huidige 115 pk sterke 1.0 TSI vervangt.

Ook voor de Scala en Kamiq is er nieuws. Het tweetal is straks leverbaar met nieuw 17-inch lichtmetaal én krijgen een anders ingedeelde opbergruimte onder de bodem van de bagageruimte terwijl de overige wijzigingen vooral betrekking hebben op de komst van nieuwe afwerkingspakketten. De 1.5 TSI met 150 pk blijft behouden, al wordt ook hier de 1.0 TSI van 115 pk vervangen door de 110 pk sterke 1.0 TSI die aan de Euro 6d-norm voldoet. De 95 pk 1.0 van de Fabia voldoet straks ook aan de nieuwe uitstootnormen en is zodadelijk ook leverbaar met een zeventraps DSG-automaat.

Terug naar een hoogpotige, want ook voor de Kodiaq heeft Skoda noviteiten in petto. Nee, hij wordt nog niet gefacelift, maar krijgt optioneel Predictive Cruise Control, adaptieve cruisecontrol die in staat is de snelheid automatisch aan te passen op basis van onder meer de verkeersbordherkenning en navigatiedata. Het optionele keyless entry-systeem betrekt vanaf heden alle portieren bij zijn werkzaamheden. De Kodiaq Sportline en Kodiaq RS krijgen nieuwe geventileerde sportstoelen. Ook voor de Kodiaq geldt dat de 190 pk 2.0 TDI wordt vervangen door de nieuwe 2.0 TDI evo-machine die 200 pk levert. De 150 pk 2.0 TDI voldoet straks evenals de overige machines in de vernieuwde Skoda's aan de Euro 6d-emissienormen. De 150 pk 1.5 TSI is straks te koppelen aan een volledig nieuwe handgeschakelde zesbak. Area View en Trailer Assist zijn straks eveneens leverbaar op de Kodiaq.

Ook voor vlaggenschip Superb is er nieuws. Zo wordt de 190 pk 2.0 TDI, die overigens in Nederland niet leverbaar is in Skoda's topmodel, vervangen door een nieuwe 200 pk 2.0 TDIevo-machine. De eveneens in Nederland niet leverbare 2.0 TSI van 272 pk krijgt er 8 pk bij en is daarmee goed voor 280 pk. Area View, dat Skoda al op de plug-in hybride Superb iV introduceerde, is nu ook leverbaar in combinatie met andere aandrijflijnen.