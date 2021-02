Skoda Octavia Pro is langere Octavia

Skoda's Octavia is in z'n klasse al een absolute ruimtereus, maar er zit een versie in het van die de Tsjech omtovert tot een nog groter luchtkasteel. Het merk komt met de Octavia Pro, een verlengde versie van de Octavia zoals wij die sinds vorig jaar in Nederland te vinden is.

De Skoda Octavia zoals je die in Nederland kopen kunt, is met zijn lengte van 4,69 meter en wielbasis van 2,67 meter al een auto van aanzienlijk formaat. De hatchbackversie van die Octavia komt straks ook in China op de markt als Octavia Pro. De Octavia Pro lijkt in eerste instantie gewoon een Octavia te worden, maar belooft nog ruimer te worden dan de Octavia die in de Europese showrooms staat.

