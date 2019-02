Skoda Octavia-opvolger betrapt

Nederland maakt zich op voor een reeks lenteachtige dagen, maar de testrijders van Skoda moeten voorlopig nog even stampvoeten in het hoge noorden. En niet alleen vanwege de kou, want ook onze spionagefotograaf bezorgde ze vanmorgen de koude rillingen. Met hun Audi Q5 probeerden de Skoda-ingenieurs nog tussen hem en de nieuwe Octavia in te gaan rijden, maar dat lukte slechts gedeeltelijk. Met mooie, onthullende platen als resultaat. Voor het eerst in beeld: de Skoda Octavia 4.

Het is al weer even geleden dat we een levensteken kregen van de toekomstige Skoda Octavia, maar dat was slechts een mule; de nieuwe techniek in het oude jasje. Ditmaal treffen we het nog beter, al is de nieuwe 'skin' nog erg enthousiast gecamoufleerd. Daar is ook alle reden voor, want de volgende generatie Octavia laat nog wel even op zich wachten. De huidige werd eind 2016 gefacelift en kan dus nog een tijd mee. Staande op dezelfde techniek als de Golf 8, die later dit jaar zijn sluier afschudt, moet de Octavia vierde generatie nog tot ergens in 2020 in nevelen gehuld blijven.

Volgens loslippige ingewijden wordt de nieuwe Octavia langer en wordt de kofferruimte van de combi tussen de 610 en 630 liter (nu 610). Onder de kap komen onder meer de bekende 1.0 driecilinder en een 1.5, die hybride uitbreiding krijgt. De huidige 1.8 TSI wordt waarschijnlijk vervangen door de tweeliter TSI uit de Kodiaq. De 2.0 TDI die voor de nieuwe Golf al vaststaat, maakt daarom goede kans om ook zijn weg naar de Octavia te vinden en dat geldt ook voor een plug-in hybride aandrijflijn, aangezien die ook is gepand voor de Superb en de Kodiaq.