Skoda Kodiaq krijgt facelift

Skoda is namelijk druk in de weer met een gecamoufleerde Kodiaq. Onder het camouflagemateriaal houdt de gefacelifte SUV zich schuil. Zoals we van menig facelift gewend zijn, gaat Skoda aan de slag met het front en de kont. Verwacht geen grote veranderingen, maar eerder subtiele wijzigingen in bijvoorbeeld een meer uitstekende grille en gewijzigde lichtpartijen. De bumper zou ook een iets andere indeling kunnen hebben. Voor de achterkant verwachten we soortgelijke wijzigingen.

De binnenkant van de gewijzigde SUV komt niet in beeld, maar daar zou een losstaand scherm voor de multimedia, zoals we die uit bijvoorbeeld de Scala kennen, zijn weg kunnen vinden. Achter dit scherm verwerkt Skoda naar alle waarschijnlijkheid de laatste technologieën op het gebied van connectiviteit.

In de wereldwijde verkooplijsten van Skoda neemt de Kodiaq de eervolle derde plaats in. De bestverkochte Tsjech is de Octavia, op de voet gevolgd door de Fabia.