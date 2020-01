Skoda Kamiq nu ook als Scoutline

Skoda past uitvoeringsnaam Scout toe op avontuurlijke uitvoeringen van bestaande modellen die niet alleen zijn opgehoogd, maar ook daadwerkelijk over vierwielaandrijving beschikken. Scoutline is het label dat de Tsjechen gebruiken voor auto's die wel moeten ogen alsof ze naast het asfalt niet in de modder vast komen te zitten, maar het in de praktijk wel doen. De Kamiq wordt nu overgoten met de Scoutline-saus, maar de Nederlandse importeur bevestigt aan AutoWeek dat deze versie níet naar ons land komt.

De Kamiq krijgt als Scoutline zwarte kunststof wielkastranden en staat standaard op 17-inch lichtmetaal, al is 18-inch optioneel verkrijgbaar. Led-achterlichten zijn standaard en de koets wordt verder aangekleed met een reeks aluminiumkleurige delen, onder meer op de zijspiegels en in de voor- en achterbumper. Die bumpers ogen ook net even anders dan die van de reguliere Kamiq-smaken. De achterste zijruiten zijn net als de achterruit donker getint en in het binnenste past Skoda onder meer speciale lichtgrijze elementen toe, al houdt het merk beeldmateriaal van het interieur nog even onder de pet. Het stuurwiel, de handremgreep en de keuzehendel van de transmissie zijn met leer bekleed. Het Scoutline-pakket is in diverse markten te combineren met drie benzinemotoren, maar ook de TDI- en G-Tec-varianten zijn als Scoutline aan te kleden. De versie debuteert tijdens de Autosalon van Genève, maar aan de Nederlandse Kamiq-neuzen gaat hij zoals gezegd voorbij.