Skoda brengt compacte SUV naar Genève

Skoda zegt zelf nog niet dat het om een zogenaamde B-segment-SUV gaat, maar alles wijst wel in die richting. De auto zou ‘de voordelen van een SUV combineren met de wendbaarheid van een compacte auto’, en dat zegt eigenlijk al genoeg. Bovendien is de compacte hoogpotige de grote ontbrekende in het Skoda-gamma, waarin we al wel de middelgrote Karoq en de grote Kodiaq kennen.

De auto die op de donkere teaserplaat te zien is, vertoont bijzonder veel overeenkomsten met de Vision X-concept-car. Die auto werd een jaar geleden gepresenteerd en oogt om eerlijk te zijn verre van futuristisch. Hoogstwaarschijnlijk is de productieversie aan de buitenkant dan ook nagenoeg identiek aan de gifgroene voorbode. Het opvallendste kenmerk aan de voorzijde is dat de verlichting in twee lagen is onderverdeeld. Ook de Vision X had zo'n front, dat we elders aantreffen bij Hyundai en Citroën.

Deze 'render' verscheen eerder in 'Blik to the Future'.

De Volkswagen Groep loopt niet bepaald voorop als het gaat om compacte SUV’s. Terwijl de Nissan Juke en Renault Captur al lang en breed aan vervanging toe zijn en nagenoeg iedere andere speler ook een klein SUV-tje in z’n gamma heeft, komt de Duitse gigant pas net op gang. Seat beet het spits af met de Arona, Volkswagen heeft net zijn T-Cross gelanceerd en in maart is het dan de beurt aan Skoda.