Skoda blaast 1100 OHC Coupé nieuw leven in

Het idee voor de Skoda 1100 OHC ontstond in 1956. Skoda bouwde toen twee exemplaren van een open raceauto, die vooral bedoeld was voor endurance-evenementen. In 1959 begon het merk met het werk aan een dichte versie van die racer. Skoda dacht goed na over de layout: de atmosferische 1,1-liter viercilinder lag achter de vooras en leverde dankzij onder meer twee carburateurs 92 pk bij 7.700 toeren per minuut. Op een wagengewicht van slechts 555 kilo is dat genoeg om voor goede prestaties te kunnen zorgen. Afhankelijk van de bakverhoudingen, die voor ieder circuit anders afgesteld konden worden, was de kleine Skoda in staat om een topsnelheid van 200 km/h aan te tikken.

Uiteindelijk bouwde Skoda twee exemplaren van de dichte 1100 OHC, die met zijn grote koelsleuven op de flanken en ronde vormen wel wat weg heeft van een kruising tussen een klassieke Ferrari en een Mercedes-Benz 300 SL. De racecarrière van het autootje duurde tot 1962, toen zorgde een verandering in de reglementen ervoor dat de 1100 OHC niet meer mee kon doen in specifieke evenementen. Beide auto's werden verkocht aan particulieren, die nieuwe eigenaren reden hun auto's vervolgens allebei op hun eigen manier in de prak.

Uiteindelijk gebruikte Skoda afzonderlijke overblijfselen van deze twee auto's en originele documentatie om één nieuwe 1100 OHC Coupé te maken. De originele motor van de eerste auto was bewaard gebleven en omdat deze in heel weinig races had meegedaan, kon Skoda de krachtbron ook gebruiken voor het restauratieproject. De aluminium carrosserie moest helemaal opnieuw gemaakt worden. Uiteindelijk zijn alle aluminium carrosseriepanelen met de hand gelast en in hun vorm geslagen. Verder gebruikte Skoda enkele onderdelen die ook op productiemodellen terug te vinden zijn. De deurhendels aan de buitenkant zijn afkomstig van de Skoda 1200 en sommige schakelaars en het contactslot komen uit de Skoda 440. Het driespaaks stuurwiel is afkomstig uit de Skoda Popular van voor de oorlog.

Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in dit bijzondere restauratieproject: de Skoda 1100 OHC Coupé komt naast de open versie in het museum te staan en is dus niet te koop. Het blijft ook bij één exemplaar.