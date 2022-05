Sergio Pérez blijft tot en met 2024 teamgenoot van Verstappen

Sergio Pérez is nog maar net bijgekomen van het feestje na zijn overwinning in Monaco of de 32-jarige coureur heeft alweer wat te vieren. Waar hij in 2020 nog moest vrezen voor zijn toekomst in de Formule 1 mag hij nu nog tot en met 2024 voor het topteam Red Bull Racing rijden. In Monaco versprak hij zich al even over de verlenging, toen hij na de race voor de camera tegen teambaas Christian Horner grapte dat hij 'te vroeg had getekend'. Hij hield hierna zijn lippen stijf op elkaar over deze opmerking, maar nu is het hoge woord eruit.

Pérez heeft er lang over gedaan om in de top van de Formule 1 te komen en leek in 2020 zelfs uit de sport te gaan verdwijnen toen Racing Point bekendmaakte niet met hem verder te gaan. Red Bull Racing contracteerde Pérez echter tegen het einde van het seizoen voor twee jaar. De Mexicaan kende vorig jaar een nog wat wisselvallig seizoen, maar lijkt in 2022 in de vorm van zijn leven te zijn. De overwinning in Monaco was de derde in zijn carrière en Pérez staat nu ook derde in het wereldkampioenschap. Op Charles Leclerc (Ferrari) komt hij slechts 6 punten tekort, Max Verstappen heeft een voorsprong van 15 punten.