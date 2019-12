Seat verbreekt jaarverkooprecord al in november

De wereldwijde verkoopteller van Seat staat na elf maanden op 542.800 nieuwe auto’s. Daarmee gaat 2019 nu al de boeken in als een jaar met een nieuw verkooprecords, want het huidige record dat vorig jaar werd gevestigd is daarmee nu al verbroken.

In de twaalf maanden die 2018 rijk was, verkocht Seat 517.600. Dat was voor de Spanjaarden een heugelijk moment, want nooit eerder verkocht Seat zoveel nieuwe auto’s in een jaar tijd. Dit aantal is krap een jaar later echter alweer overschreden met 25.200. Dat terwijl dit jaar nog een hele maand verschuldigd is.

Duitsland is de belangrijkste afzetmarkt voor het Spaanse merk. Met 125.700 auto’s nam de verkoop daar in vergelijking met 2018 met dik 16 procent toe. De Spaanse markt blijft met 103.300 auto’s gelijk aan vorig jaar. In veel landen noteert Seat echter wel een dikke plus, neem Denemarken (+ 47,7 procent), Italië (+ 28,4 procent) en ons eigen Nederland (+ 23,0 procent). Wereldwijd werden vorige maand 44.100 auto’s geregistreerd. Dat is een plus van 1,8 procent in vergelijking met vorig jaar. In de eerste helft van dit jaar was het voor Seat al eerder raak: toen werd voor het eerst in zes maanden tijd de 300.000-grens doorbroken.