Seat boekt verkooprecord

In de eerste helft van 2019 leverde Seat wereldwijd 314.300 nieuwe auto’s af. Een aantal dat goed is voor een nieuw verkooprecord, want nooit eerder lukte het Seat om door de 300.000-grens te breken in de eerste zes maanden van een jaar.

Het Spaanse SUV-offensief lijkt Seat geen windeieren te leggen, want record na record wordt door de fabrikant verbroken. Tot nu toe is de verkoop van dik 314.000 auto’s goed voor een plus van 8,4 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, die toen ook al de recordboeken in ging. De belangrijkste markten voor Seat zijn Duitsland (66.500 auto’s), Spanje (64.200 stuks) en het Verenigd Koninkrijk (37.700 Seats). Van dit drietal is vooral de groei in Duitsland opmerkelijk, met een plus van 16,2 procent.

In Nederland staat de teller beduidend lager met 6.300 auto’s. Toch is er geen reden tot klagen, want daarmee noteert Seat een groei van 24,4 procent. De Ibiza is in ons land het populairste model (1.651), gevolgd door de Arona (1.324) en Leon (1.242). Hekkensluiter is de verouderde Alhambra, die dit jaar toch nog aan 46 Nederlandse klanten is geleverd.

Wereldwijd verkocht Seat vorige maand 57.300 auto’s. Dat is voor de Spaanse fabrikant de beste junimaand ooit.