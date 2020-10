Seat test rijst als bouwmateriaal voor auto's

Er wordt druk gezocht naar manieren om de uitstoot van auto's omlaag te brengen en om het productieproces minder impact te laten hebben op de wereld. Seat ziet naar eigen zeggen rijst als mogelijke 'grondstof' om daarbij te helpen. Het is aan het testen of het met rijstkaf, het omhulsel van rijstkorrels, auto-onderdelen kan maken. Rijstkaf wordt op grote schaal weggegooid, terwijl het ook toegepast kan worden voor allerhande zaken. Zo wordt het bijvoorbeeld gebruikt als kussenvulling, isolatiemateriaal en kan het in een speciaal soort beton worden toegepast. Ook wordt het toegepast als 'vervoerder' van kruit in groot vuurwerk. Seat hoopt het nu dus ook in auto's te gaan gebruiken.

Een Spaanse composietfabrikant en -onderzoeker is erin geslaagd om met rijstkaf tot een grondstof te komen die in kunststof kan worden verwerkt. Volgens Seat zijn die kunststoffen lichter dan gewoonlijk en dus deels van het natuurlijke materiaal vervaardigd. Momenteel test Seat in hoeverre deze kunststof geschikt is voor diverse auto-onderdelen. Zo zijn er laadbodems, plafondpanelen en de afwerking van de (binnenkant van de) achterklep van gemaakt. Nu wordt uitgezocht of het materiaal sterk genoeg is en kwalitatief goed genoeg om op grote schaal in auto's te worden verwerkt. Volgens Seat kan het materiaal - omdat het lichter is - bijdragen aan een lager wagengewicht en dus ook aan een lagere koolstofdioxide-uitstoot. Een ander genoemd (milieu)voordeel is dat rijstkaf een grootschalig voorhanden materiaal is dat normaliter wordt vernietigd.