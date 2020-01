Seat Leon toont achterste

Hij zit er al even aan te komen, maar het moment is straks dan eindelijk daar: de gloednieuwe Seat Leon is onderweg. In aanloop naar de onthulling toont Seat nu het achterste van de nieuwe hatchback.

Vlak voor de feestdagen liet Seat de ‘bips’ van de komende vierde generatie Leon al schichtig zien. Een heel duidelijk beeld kregen we toen echter niet. Nu wel, want de plaat die de Spanjaarden nu de wereld insturen is een stuk duidelijker vastgelegd. Vooral bij het professioneel oplichten van de teaser (foto 2), komen de definitieve lijnen duidelijk naar voren. Of achteren, dus.

Net als de Tarraco krijgt de Leon een doorlopende achterlichtenpartij. Dat gebeurt in een vrij hoekig getekende achterklep. Een potige spoiler is boven het achterraam getekend. De type-aanduiding van de auto wordt verder door Seats nieuwste lettertype vastgelegd. Of het logo nog steeds als ontgrendeling van de achterklep dient, is niet duidelijk maar wel aannemelijk. De rode Leon op de teaser betreft overigens een FR-versie, dus je kunt erop rekenen dat deze versie flink dikker is uitgerust dan reguliere Leons.

Seat zegt verder dat deze nieuwe Leon het veiligste model wordt dat ze ooit ontwikkelden en dat het nooit eerder mogelijk was om jezelf zo met een auto te verbinden als met deze Leon. Geëlektrificeerde aandrijflijnen vinden, net zoals bij de nieuwe Golf, hun weg naar de Leon. Een volledig elektrische Leon staat niet op de agenda. Daarvoor is Seat druk in de weer met een productierijpe versie van de El Born Concept. 28 januari trekt Seat het onthullingsdoek van de Leon.