Seat Ibiza (1989) - In het Wild

Een primeur voor de rubriek 'In het Wild': het is namelijk de eerste keer dat de Seat Ibiza in de spotlights staat. Dit exemplaar van de eerste generatie verkeert op het oog in een bijzonder goede staat!

De eerste generatie van de Seat Ibiza mag gerust een zeldzaamheid genoemd worden. Volgens de kentekenwebsite Kenteken.tv rijden er nog 131 exemplaren van de oer-Ibiza rond in Nederland. Het model stond in 1985 voor het eerst in de showroom en werd geleverd tot 1991. In eerste instantie was de Ibiza er alleen als driedeurs hatchback, pas in 1987 kreeg hij twee deuren erbij. Niemand minder dan Giorgetto Giugiaro was verantwoordelijk voor het hoekige ontwerp. Voor de techniek hielp Porsche Seat een handje: de versnellingsbak en motoren zijn gezamenlijk ontwikkeld. Dat betekent dat in vrijwel iedere Ibiza dus ook een stukje Porsche huist. Alleen de basismotor en de 1.7 diesel waren afkomstig van Fiat.

Deze Ibiza heeft met zijn 1.5 viercilinder de Porsche-genen in ieder geval meegekregen. De atmosferische benzinemotor levert een vermogen van 91 pk, waarmee hij qua vermogen aan de bovenkant van het Ibiza-aanbod zat. De krachtigste leverbare motor was de 1.5 met turbo, die 109 pk op de voorwielen losliet. Ook qua uitrustingsniveau is dit exemplaar tamelijk goed bedeeld. Het is een 'XL', wat volgens de brochure betekende dat je standaard een toerenteller, digitale klok, een in drie snelheden instelbare ventilator en hoogpolige vloermatten meekreeg. Wat een luxe!

Op het oog verkeert dit exemplaar nog in een bijzonder goede staat. De kunststof bumpers zijn iets verweerd en ook op de wieldoppen is wat verkleuring opgetreden, maar afgezien van de gezien de leeftijd verklaarbare gebruikerssporen oogt hij nog heel fris. Als we de data van de RDW erbij pakken, blijkt ook wel waarom: de Ibiza heeft slechts twee particuliere eigenaren gehad. In 1989 nam de eerste eigenaar de auto in ontvangst en reed ermee tot 2008. Daarna ging hij over naar een tweede eigenaar, die er tot op de dag van vandaag mee rijdt en zijn autootje overduidelijk goed verzorgt. Een leuke spot!

Met dank aan HarmenA voor het uploaden!