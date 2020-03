Seat boekt nieuwe records over 2019

Het gaat goed met Seat. De afgelopen jaren werd het modellengamma gemoderniseerd en uitgebreid en dat ziet het merk terug in de cijfers. Er werd in 2019 maar liefst 17,5 procent meer winst geboekt dan een jaar eerder. Het record van 2018 is daarmee alweer verbroken. In totaal blijft er over 2019 gezien € 346 miljoen aan de strijkstok hangen. Ook nam de omzet stevig toe naar € 11,16 miljard (+ 12 procent). Een wereld van verschil met tien jaar geleden, zo lichtten we al uit.

Seat plukt nu de vruchten van flinke investeringen eerder in het voorgaande decennium. Het grotere modellenaanbod wist in 2019 11 procent meer klanten over de streep te trekken dan een jaar eerder. Vooral betrekkelijk nieuwe modellen als de Arona, Ateca en Tarraco doen het volgens de Spanjaarden erg goed en zijn verantwoordelijk voor 44 procent van de verkopen. Dit jaar moet de gloednieuwe Leon uiteraard ook een belangrijk steentje bij gaan dragen. Ook van de volledig elektrische el-Born wordt veel verwacht.

Uiteraard hangen er wel donkere wolken boven een verdere voortzetting van deze successen. Het coronavirus houdt flink huis in Seat's thuisland Spanje en de gevolgen wereldwijd kunnen een enorme stempel gaan drukken op de auto-industrie in haar geheel. Seat gaat de toekomst ondanks de positieve trend dan ook met onzekerheid tegemoet: "We zien ons geconfronteerd met uiteenlopende uitdagingen die onze activiteiten gaan beïnvloeden, zoals een teruglopende markt en met name de effecten van COVID-19. Een betrouwbare inschatting van de impact op de wereldeconomie en Seat’s verkoopprestaties in 2020 is vanwege deze Coronapandemie niet mogelijk."