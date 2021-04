Saturn Vue (2003) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Een auto hoeft niet altijd heel oud te zijn om een plek in deze rubriek te bemachtigen. Dat bewijst deze Saturn Vue uit 2003 wel, die dat lukt vanwege zijn onbekendheid hier in Nederland. Toch is deze Saturn eigenlijk bekender dan je misschien direct ziet.

Soms kun je de naam van deze rubriek wel heel letterlijk nemen, want AutoWeek-lezer Bernard Stikfort kwam deze Saturn tegen in het 'wild', in Nationaal Park Drents-Friese Wold. We bedanken hem uiterlijk hartelijk voor het maken en delen van deze foto's! Dat de auto uitgerekend hier geparkeerd stond, betekent waarschijnlijk dat de eigenaar van de Saturn de 'actieve levensstijl' heeft waar de marketingafdeling van Saturn bij de Vue geen genoeg van kon krijgen.

De Vue was namelijk een voor Amerikaanse begrippen vrij compacte SUV die vooral jonge en 'actieve' gezinnetjes moest aanspreken. De basisopzet was wat dat betreft prima, maar het familiegezicht van Saturn kwam op de Vue toch wat ongelukkig tot uiting. Zijn niet heel monter de wereld in turende neus met de opmerkelijk en typisch Amerikaanse motorkapbescherming erbovenop, maken er op zijn zachtst gezegd een opvallende verschijning van. Later zou het een stuk minder eigenzinnig worden: de tweede generatie van de Vue was namelijk gewoon een gerebadgede Opel Antara. De Vue stond immers van meet af aan op het GM Theta-platform, waarop wij hier in Nederland de Antara en de Chevrolet Captiva kenden. In deze dik 1.600 kilo zware Vue ligt trouwens ook een hier wel bekende motor: een 185 pk sterke 3.0 V6 die door de Europese tak van GM werd ontwikkeld. Wij kennen 'm van de Opel Omega en Saab 9000. Een 2,6-liter-variant van datzelfde blok was onder meer leverbaar in de Opel Vectra B en de 3.2-versie in de Vectra C en Signum.

Dat de tweede Vue een Antara met Saturn-logo's werd, verklaart ook direct dat de eerste Vue een belangrijke rol in de Amerikaanse autogeschiedenis speelt. Dit was immers één van de allerlaatste auto's die (in ieder geval uiterlijk) nog echt als Saturn werd ontworpen. Het merk ging immers in 2010 ter ziele en had op dat moment vrijwel uitsluitend nog hooguit licht aangepaste modellen van GM-zustermerken in de showroom staan met een Saturn-logo erop.

De eigenaar/eigenaresse van deze Vue lijkt hoe dan ook blij dat Saturn in 2003 deze auto in elkaar zette, want het zou ons niet verbazen als-ie al vanaf dag één bij dezelfde persoon is. De auto werd immers in april 2003 nieuw geleverd in de VS, kwam ruim een jaar later al deze kant op en is nog altijd in het bezit van degene die 'm naar Nederland haalde. Waarschijnlijk een gevalletje emigratie, of iemand is destijds als een blok voor de Vue gevallen en besloot er eentje over te laten komen.