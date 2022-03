Rover Streetwise (2004) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Sommige trends bestaan al langer dan je wellicht denkt. Zo werden er begin deze eeuw al enkele modellen 'avontuurlijk' aangekleed, zonder dat ze per se de techniek hadden om in ruig terrein werkelijk hun mannetje te staan. De Rover Streetwise is daar een mooi voorbeeld van. Dat was wat dat betreft echt een 'early adapter'.

Doodgewone auto's met een ruig randje, vaak cross-overs genoemd, lijken misschien echt iets van de afgelopen tien jaar. Toch waren er al diverse cross-overs veel eerder bij. Wat te denken van de Volkswagen CrossPolo, de moderne Fiat Panda 4x4 (de oer-Panda was er ook al als 4x4) en de Citroën C3 X-TR. Daarvoor had je ook de Renault Scénic RX4 al en wat te denken van de nog veel eerder verschenen Volkswagen Golf Country? De Rover Streetwise was ook er ook zo één, al had die in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Golf Country maar weinig technische aanpassingen ten opzichte van de Rover 25 waarop hij gebaseerd was.

Sterker zelfs, eigenlijk was de Rover Streetwise niet meer dan een 25 met enkele uiterlijke aanpassingen. Oké, hij stond wat hoger op z'n pootjes, 1 cm om precies te zijn. Rover gaf hem dikkere wielen, stevig bumperwerk van zwart kunststof dat verder aangekleed was met 'skidplates' en ook langs de wielkastranden, dorpels en portieren was de Rover van een randje extra kunststof voorzien. Ook zaten er dakdragers op. Klaar voor het avontuur, als het maar niet té ruig werd. In het interieur onderscheidde de Streetwise zich van de 25 door een wat andere middenconsole en als optie kon je de Streetwise krijgen met achterin twee individuele zitplaatsen. Bovendien was de standaarduitrusting een stuk uitgebreider dan in de 25. Al met al moest het volgens de marketingafdeling natuurlijk 'hippe en vooral jonge mensen' aanspreken. De praktijk was vaak anders.

Misschien klinkt het wat negatief, maar zo'n Streetwise krijgt hier op de redactie bij velen de handen echt wel op elkaar. Het was immers een lekker bijzondere uitspatting van een merk dat niet veel later op de fles ging en van dat soort buitenbeentjes houden we wel. Mooi dus dat er weer eens eentje opgedoken is, die we dankzij AutoWeek-lezer Koen Smit nu met jullie kunnen delen. Hij is pas bij zijn tweede eigenaar, die hem in 2014 aanschafte. Waarschijnlijk een liefhebber, want een enigszins obscuur model van een merk dat allang niet meer bestaat spreekt over het algemeen bepaald geen breed publiek aan. Er zijn er overigens nog meer in Nederland dan je misschien had verwacht, want volgens onze gegevens staan er nog ruim 200 Rovers Streetwise geregistreerd, terwijl er ruim 300 nieuw verkocht zijn.