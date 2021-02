Rolls-Royce's Spirit of Ecstasy bestaat 110 jaar

Voor de oorsprong van de Spirit of Ecstasy moeten we terug naar het eerste decennium van de 20e eeuw. Toen leverde Rolls-Royce haar auto's enkel met het bekende logo, de dubbele R, maar waren er veel klanten die iets specialers wilden. Daarom schroefden ze er zelf zo hun eigen mascottes op. Eén van hen was Lord Montagu van Beaulieu, die als oprichter van magazine The Car Illustrated duidelijk wel wat met auto's had. Eén van zijn vormgevers, Charles Sykes, werd aan het werk gezet om met een ontwerp te komen. Het resulteerde in 'The Whisper'. Het moest de jonge Eleonora Thornton voorstellen, met wie de Lord een affaire had. Dat ze fluisterde, was een verwijzing naar het feit dat ze in het geheim een relatie hadden.

Hoewel het ontwerp van 'The Whisper' uit 1909 stamt en Lord Montagu het beeldmerk toen al op zijn Phantom kreeg, stamt de oorsprong van de Spirit of Ecstasy uit 1911. 6 februari 1911 om precies te zien, afgelopen weekend dus exact 110 jaar geleden. Toen legde Rolls-Royce namelijk het standaard beeldmerk vast, omdat directeur Claude Johnson niet langer allerlei verschillende mascottes op de auto's wilde zien. Sykes had de opdracht gekregen om met een ontwerp te komen en kwam met een licht aangepaste versie van 'The Whisper'. Zodanig prijkte Thornton vanaf dat moment op tal van Rolls-Royces. In de jaren 20 werd het standaard geleverd.

Uiteindelijk werd in de jaren 30 het ontwerp nog eens herzien en toen legde men de basis voor de Spirit of Ecstasy zoals we het nu kennen. De 'Kneeling Lady', werd dit genoemd. Het was opnieuw een dame met een wapperende jurk om haar heen, maar nu knielde ze en was de vinger voor de mond verdwenen. In plaats daarvan hield ze haar beide armen naar achteren en leek daardoor vleugels te hebben. Een later versie, de 'Flying Lady' is de Spirit of Ecstasy zoals we 'm nu kennen. Die is vrijwel hetzelfde, alleen staat de dame - zij het enigszins gebogen - overeind.

Recent zijn er enkele opvallende moderniseringen de hoek om komen kijken voor de Flying Lady. Zo is sinds zo'n tien jaar het beeldje te verstoppen in de neus van de auto, tegen diefstal. Daarnaast is de Spirit of Ecstasy optioneel ook te verlichten. Een optie van maar liefst € 4.000. In Europa is dat alleen niet meer toegestaan. Wie het al op de auto heeft, moet het laten verwijderen. Het verlichte ornament wordt hoe dan ook vervangen door een chromen exemplaar, maar men kan dan ervoor kiezen om het geld terug te krijgen óf een nieuwe optie aan te vinken.