Renault wil Nissan niet langer 'volgen' in China

De Renault-Nissan-Mitsubishi-alliantie heeft de afgelopen jaren behoorlijk wat spanningen doorgemaakt. Eerst was er natuurlijk al het gedoe rond voormalig topman Carlos Ghosn en vervolgens kwam in 2020 een nieuwe rolverdeling op tafel te liggen. Daarin ging de alliantie voor een 'leider-volger'-principe, waarbij de verschillende merken zo hun eigen hoofdmarkten toebedeeld kregen. Renault werd in dat kader aan de kant geschoven in China ten gunste van Nissan. Dat ondervinden de Chinezen als ze een auto willen kopen: Nissan heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod, terwijl Renault sinds het einde van de in 2017 opgerichte joint-venture met Brilliance zo goed als verdwenen is in China. Dat moet veranderen, vindt CEO Luca de Meo volgens Bloomberg.

De Spaanse topman noemt de hele China-strategie 'fout' en wil van het principe af dat Renault die markt aan alliantiepartner Nissan laat. Dat het die kant op beweegt, blijkt onder meer ook wel uit de onlangs gesmede samenwerking met Geely. Eén van de doelen daarvan is om een joint-venture op te richten, die moet leiden tot de productie van hybride Renaults voor de Chinese markt. Renault keert dus weer terug en gaat daarmee voorbij aan de rolverdeling die eerder in de alliantie beklonken is. "Het is niet Nissan's fout, maar de hele strategie van Renault in China was fout," aldus De Meo.

Nissan zou niet door Renault betrokken zijn in de verkennende gesprekken met Geely, afgelopen zomer. Dat zal mogelijk niet helemaal goed zijn gevallen. Volgens Bloomberg wil Nissan nog niet inhoudelijk reageren op de uitlatingen van De Meo. Wel laat topman Makoto Uchida weten dat de 'alliantie altijd een strategisch partnerschap zal houden'. "We hebben al 21 jaar succesvol samengewerkt. Die instelling zal blijven en het momentum ervan moet versterkt worden," stelt de Japanner. Nog positieve woorden, al kunnen we ons zo voorstellen dat een Renault dat op eigen houtje toch tegen de uitgesproken visie ingaat wel voor wat spanningen zal zorgen.