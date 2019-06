‘Renault Twingo komt ook als EV’

AutoWeek ving dat op tijdens een evenement waar onder meer Renault een tipje van de sluier oplichtte over z’n toekomst, maar officieel wil het merk niets bevestigen. Een elektrische versie van de Twingo zou echter geen enkel probleem moeten zijn. Eigenlijk is het zelfs verbazingwekkend dat de auto er nog niet is, aangezien technisch broertje Smart Forfour er wél is met een elektromotor bij de achteras. Sterker nog: bij Smart is die EQ-aandrijflijn tegenwoordig de enige optie.

Sinds de recente facelift is de Renault Twingo er als SCe 75 en TCe 95, beiden voorzien van een driecilinder benzinemotor. Mocht de Smart-techniek z’n weg naar het model vinden, krijgen we een Twingo met een elektromotor met 82 elektrische pk’s voorgeschoteld. Die is bij Smart gekoppeld aan een accupakket met een bescheiden capaciteit van 17,6 kWh, goed voor een theoretsiche actieradius van zo’n 150 km.

Een elektrische Twingo zou bij Renault mooi tussen de 'halve auto' Twizy en de Zoe in het elektrische gamma passen. Laatstgenoemde wordt binnenkort vervangen door een geheel nieuw model, dat afgaande op gelekte beelden wel erg op de eerste generatie lijkt.