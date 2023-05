Renault Rafale: nieuwe SUV boven Espace

Rafale. Dat is de modelnaam die Renault plakt achterop zijn binnenkort te verschijnen nieuwe grootste SUV-achtige. Hij komt boven de Espace in het gamma.

Kort geleden konden we je de eerste foto's laten zien van een nieuwe SUV van Renault. Hoe die gelikt gelijnde SUV gaat heten, was tot op heden nog een klein mysterie. Dat mysterie is nu opgelost. Renault noemt zijn forse nieuwkomer Rafale.

De Renault Rafale komt zoals het merk zelf zegt aan de top van het modelaanbod te staan en dat maakt de SUV dus tot het vlaggenschip van de Fransen. De Rafale komt net als de Austral en Espace op het CMF-CD-platform te staan, een basis die ongetwijfeld hand in hand gaat met een reeks E-Tech-hybride aandrijflijnen. Op een teaserplaat is de Renault Rafale al te zien, al is hij nog beplakt met een strak stickervelletje met drukke lijnen.

Hoewel Renault voor de modelnaam Rafale heeft gegraven in zijn verleden, komt de naam toch een beetje uit de lucht vallen. Renault was in een ver verleden niet alleen een autobouwer, maar eveneens een fabrikant van motoren voor treinen en vliegtuigen. Renault nam in 1933 vliegtuigfabrikant Caudron over, met de oprichting van Caudron-Renault tot gevolg. Alle vliegtuigen van Coudron werden daarna vernoemd naar winden, waaronder een racevliegtuig dat C460 heette en vervolgens als Rafale door het luchtruim joeg. Renault presenteert hem op 18 juni. Niet tijdens een autoshow, maar tijdens de Paris Air Show in Le Bourget.