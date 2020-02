Renault presenteert gefacelifte Mégane

De Mégane gaat het tweede gedeelte van zijn leven in, want Renault stuurt de gefacelifte versie de wereld in. Hij krijgt naast enkele optische veranderingen, grotere vernieuwingen onder de motorkap.

In één klap vernieuwt Renault zijn hele Mégane-gamma. Dat houdt in dat naast de hatchback ook de Estate, de R.S. en de nog sportievere Trophy aangescherpt worden. Het grootste nieuws is in de motorenlijst te vinden, want de Mégane krijgt voor de eerste keer een stekker. Na de Captur beschikt voortaan ook de Mégane over Renaults nieuwe E-Tech plug-in-aandrijflijn. Een 1,6-liter viercilinder benzinemotor werkt met twee elektromotoren samen wat goed is voor een systeemvermogen van 160 pk. De elektromotoren worden gevoed door een 9,8 kWh batterij. De elektrische actieradius bedraagt 50 kilometer (WLTP) waarbij de elektrische topsnelheid naar 135 km/h wordt teruggeschroefd. De Mégane E-Tech is in eerste instantie enkel leverbaar als Estate, later volgt de hatchback.

De uiterlijke aanpassingen blijven beperkt tot vernieuwde verlichting rondom. De Mégane geniet voortaan (optioneel) van Pure Vision ledkoplampen. Ook binnenin is het even zoeken naar de vernieuwingen, maar uiteindelijk vinden we een nieuw 10,2 inch groot digitaal instrumentarium achter het stuur.

Er is ook nieuws op motorisch vlak bij de Mégane R.S., want de sportieve Fransman put voortaan zijn kracht uit hetzelfde blok als de voorgaande extremere R.S. Trophy. Hierdoor is de reguliere R.S. nu goed voor 300 pk en 420 Nm: 20 pk en 30 Nm meer dan voorheen. De extremere R.S. Trophy onderscheidt zich door een sportiever onderstel waarbij de demping en vering flink stugger worden afgesteld. Hierdoor zou de Trophy 10 procent stijver zijn dan de R.S.

Renault start aankomende zomer met de verkoop van de vernieuwde Mégane, prijzen volgen later.