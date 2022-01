De Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi gaat de komende jaren nóg meer miljarden pompen in de ontwikkeling van EV’s, meldt Reuters. Een belangrijk onderdeel van de plannen is een extra EV-platform, speciaal voor compacte en betaalbare modellen.

Volgens de bronnen van Reuters presenteert Renault-Nissan-Mitsubishi deze week, om precies te zijn op donderdag de 27e, een nieuw EV-plan. Daarin zou staan dat er in de komende vijf jaar meer dan 20 miljard euro wordt geïnvesteerd in gezamenlijke EV-ontwikkeling. Dat moet een stevige bijdrage leveren aan het vermeende doel om in 2030 niet minder dan 30 verschillende elektrische modellen in het aanbod te hebben, verdeeld over vijf EV-platforms.

Die vijf, dat is een interessante. Het meest actuele en vooralsnog ook belangrijkste EV-platform is natuurlijk de CMF-EV-basis die onder de Nissan Ariya en Renault Mégane E-Tech Electric te vinden is. De simpele, voordelige basis van de Dacia Spring (en diens onder meer Chinese broertjes) is een tweede. Verder telt Reuters nog twee in ontwikkeling zijnde platformen voor respectievelijk Japanse kei-cars en lichte bedrijfswagens.

Elektrische Micra

Het vijfde EV-platform zou dan juist vooral met het oog op de Europese markt worden ontwikkeld. Renault zou de scepter zwaaien over de ontwikkeling van een CMFB-EV-basis die gebruikt kan worden voor onder meer een elektrische Nissan Micra, die rond het midden van de ‘jaren 20’ zou moeten verschijnen. Het gevolg laat zich dan raden, want uiteraard kan een elektrische Clio-achtige dan ook eenvoudig worden gerealiseerd. Het is zeker niet ondenkbaar dat de Zoe en de Clio tot één model worden samengesmolten, al zijn we dan zelf lekker aan het speculeren.

Het doel van dit alles zou onder meer zijn om EV’s zo betaalbaar te maken als traditioneel aangedreven auto’s van hetzelfde formaat, zeggen de ingewijden. Dat hoopt de alliantie onder meer voor elkaar te krijgen door simpelweg een alliantie te zijn, dus om de ontwikkelings- en productiekosten uit te smeren over meerdere merken. Renault heeft al aangekondigd dat het vanaf 2030 een puur EV-merk wil zijn in Europa, maar die belofte geldt nog niet voor de rest van de wereld.

Aanstaande donderdag weten we of de Reuters-bronnen het bij het rechte eind hadden.