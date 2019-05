Renault Mégane krijgt nieuwe dieselmotor

De internationale afdeling van Renault introduceert de 1.7 Blue dCi 150 nu ook op de Mégane en Mégane Estate. De 1.749 cc viercilinder dieselmotor, die 150 pk en 340 Nm levert, kennen we in Nederland al van de Talisman. De krachtbron vervangt de dCi 160 die tot voor kort in die auto leverbaar was. We zijn in afwachting van een reactie van Renault Nederland of de motor ook op de Nederlandse bestellijst komt te staan.

De 1.7 Blue dCi is altijd gekoppeld aan een zestraps automaat met dubbele koppeling. Het gemiddeld verbruik moet, uiteraard volgens de WLTP-methode gemeten, op 4,7 l/100 km liggen. Wie dat soort cijfers niet belangrijk vindt, moet de Mégane met deze dieselmotor in 9,3 tellen op een snelheid van 100 km/h kunnen krijgen. De Mégane Estate doet 0,2 tellen langer over die sprint. De topsnelheid van beide carrosserievarianten ligt op 205 km/h.

De Mégane is in ons land momenteel slechts leverbaar met één dieselmotor, een 115 pk sterk exemplaar. Voorheen stonden echter een Blue dCi 165 en Blue dCi 130 op de bestellijsten. Die beide 1,6-litermotoren overleefden de WLTP-omschakeling echter niet.