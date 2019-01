Renault Clio wordt voor Genève onthuld

In een kort filmpje op social media is te zien dat we op 28 januari meer te weten komen over de nieuwe Renault Clio. Het zou dus betekenen dat aanstaande maandag alle ogen op Frankrijk zijn gericht voor de onthulling van de vijfde generatie Clio. Dat terwijl wij eerder ons geld op een onthulling in Genève hadden gezet. Op de beelden laat Renault verder weinig zien. Een glimp laat het logo op de neus zien. Daar lijkt Renault in eerste instantie weinig te veranderen in vergelijking met de huidige Clio, maar leggen we beide neuzen naast elkaar dan zien we toch enkele kleine verschillen. De verzilverde sierstrippen op de neus lijken in een maatje kleiner terug te keren op de neus van de Fransman en ook de invulling van de grille lijkt anders te worden.

Voor de rest van de auto moeten we dus nog minstens geduld hebben tot ná dit weekend. De auto is de afgelopen tijd al wel meerdere keren gecamoufleerd in het wild gespot en ook een foto van een schaalmodel belandde enige tijd geleden op het wereld wijde web. Uit al die beelden blijkt dat de Clio sterk op de huidige generatie lijkt. Dat is overigens niet heel verwonderlijk, want ondanks zijn leeftijd weet de Clio nog veel klanten naar de showrooms te trekken.