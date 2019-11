Renault Clio is Private Leaseauto van het Jaar

Op de tweede plaats eindigde de Kia Niro Hybrid; de Volkswagen T-Cross werd derde. De verkiezing (bij leasemaatschappij Alphabet) van de Private Lease Auto vindt dit jaar voor de vierde keer plaats en is afgeleid van de verkiezing van de Leaseauto van het jaar. Vorig jaar won de Volkswagen T-Roc de verkiezing, een jaar eerder was het de Nissan Micra. De uitslag is bepaald door een online stemming waaraan iedereen mee kon doen.

Een mooi resultaat dus voor Renault, dat met de nieuwe Clio overigens ook meedingt voor de titel 'Auto van het Jaar'. Dat hoorden we eerder deze week. In de private leasesector weet de compacte Franse auto dus in ieder geval al potten te breken. Of de Clio ook een aantrekkelijke optie voor jou is als private leaseauto, kun je handig uitzoeken in de AutoWeek Private Lease Vergelijker.