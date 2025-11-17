Ga naar de inhoud
Renault Austral: nieuwe mild-hybride aandrijflijn biedt minder kracht voor hetzelfde geld

Wisseling

6
Renault Austral
Lars Krijgsman

De Renault Austral wisselt zijn mild-hybride aandrijflijn om voor een andere. Die biedt net wat minder vermogen, maar compenseert dat niet met een lagere vanafprijs.

De Renault Austral was er tot op heden met twee aandrijflijnen. Er was een 200 pk krachtige volledig hybride variant en een 158 pk en 270 Nm sterke mild-hybride Austral. Die Mild Hybrid 160 X-Tronic geheten mild-hybride moet het veld ruimen. Er komt een iets minder sterke Austral voor in de plaats: de Mild-Hybrid 150 X-Tronic.

Zoals zijn naam al weggeeft heeft de Renault Austral Mild-Hybrid 150 X-Tronic minder vermogen dan de versie die hij vervangt. Het systeemvermogen is vastgesteld op 149 pk en 270 Nm. Dat is gewoon afkomstig uit dezelfde 1.3 viercilinder benzinemotor die de Mild-Hybrid 160 X-Tronic had. De Renault Austral Mild-Hybrid 160 X-Tronic heeft 9,9 seconden nodig voor de 0-100-sprint en is daarmee een verwaarloosbare 0,2 tellen minder kwiek dan de versie die hij vervangt.

De Renault Austral E-Tech 150 X-Tronic is er als Techno en als Esprit Alpine. Ze kosten achtereenvolgens €44.590 en €47.490 en zijn daarmee niet goedkoper of duurder dan de Austral Mild-Hybrid 160 X-Tronic in die uitvoeringen.

Renault Renault Austral

