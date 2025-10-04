Bij de facelift van de Renault Austral bleef er eigenlijk maar één ding volledig ongewijzigd: zijn vanafprijs. Voor die €42.990 krijg je nu in ieder geval 47 Renault-wybertjes in de neus, maar wat biedt zo’n basis-Austral nog meer?

Renault Austral full hybrid E-Tech 200 Evolution - €42.990

Een compleet nieuwe neus, een stevig gewijzigde kont inclusief nieuwe achterklep en een op meerdere punten aangepast interieur: het hoorde er allemaal bij toen in april een vernieuwde Renault Austral werd aangekondigd. De nieuwe grille bevat niet minder dan 47 Renault-wybertjes, waarvan het grote logo in het midden er één is. De vanafprijs voor al dat moois is €42.990, exact evenveel als wat een gelijk gemotoriseerde Techno-uitvoering in januari moest kosten.

Daar hoort wel een kanttekening bij, want voorheen was er ook nog een handgeschakelde mild-hybride Austral. Die is verdwenen, dus gaan we nu in beide gevallen uit van de Hybrid 200-aandrijving met automaat. Dat is voor Nederland ook meteen de meest logische keuze, hoewel de nog wel leverbare mild-hybride met 158 pk en X-tronic-automaat een hoger trekgewicht heeft. Die versie is bij gelijke uitrusting exact even duur als de Hybrid 200, maar omdat instapversie Evolution hier ontbreekt ligt de vanafprijs van de mild-hybrid met automaat alsnog hoger.

Een Hybrid Evolution is dus als vanouds de goedkoopste manier om in een Austral te eindigen. Aan de buitenkant ziet het er al goed uit voor de basisversie. In tegenstelling tot veel concurrenten heeft Renault bijvoorbeeld niet de moeite genomen om extra eenvoudige koplampen te ontwikkelen voor de instapper, die dus ‘gewoon’ prachtige ‘adaptive vision led’-lichtunits heeft. Metallic-rood is de gratis kleur, 18-inch wielen zijn standaard en een dikke verchroomde lijst bezorgt het zijaanzicht wat chic contrast.

Het blijft bovendien niet bij uiterlijk vertoon. Adaptieve cruise control, een vrij serieus audiosysteem, automatische climatecontrol, elektrisch inklapbare buitenspiegels, een achteruitrijcamera, keyless entry en Google Maps-navigatie zijn allemaal standaard. Wel heeft de Evolution een kleiner scherm dan de andere versies. Hier tref je een 9-inch touchscreen aan, terwijl de Techno en Esprit Alpine 12 inch krijgen. Ook ontbreekt de sfeerverlichting in de goedkoopste variant en doet de Evolution het zonder automatisch dimmende binnenspiegel, zonder draadloze telefoonlader, zonder privacy glass en zonder dakrails. Verder zijn de deurpanelen en middenconsole bij de Techno aanzienlijk fraaier afgewerkt en aangekleed dan bij de Evolution. Die hele ‘vliegtuighendel’ met het verschuifbare ‘tafeltje’ tussen de voorstoelen ontbreekt bijvoorbeeld op de instapper.

Nu we toch aan het schuiven zijn: voorheen had de Techno al een verschuifbare achterbank, nu moet je daarvoor bij de wel erg dure Iconic Esprit Alpine zijn. Dat is ook de enige versie die standaard stuur- en stoelverwarming heeft. Zowel de verschuifbare achterbank als de stoel- en stuurverwarming (plus een elektrische achterklep) zijn bij de Techno verkrijgbaar als een optiepakket van €2.000. Bij de Evolution kan het helemaal niet, want deze versie biedt nauwelijks optiemogelijkheden.

De keuze van de auteur

De Austral Evolution is prima, maar de Austral Techno is aanzienlijk beter. Alleen al het fraaier afgewerkte interieur en het grotere scherm maakt ‘m die meerprijs van €1.600 best waard, en dan krijg je er ook nog mooiere wielen en wat kleinigheidjes bij. Het Pack Comfort is prijzig, maar bevat wel louter spullen die ik graag zou willen hebben. Daarom neig ik er toch naar, hoewel er dan wel een auto staat die met €46.590 nog maar weinig met de basisversie van doen heeft. Het wordt nog erger, want in plaats van ‘Rouge Flamme’ zou ik sterk het fraaie ‘Blue Naxos’ overwegen. Kost €900, waarmee het totaal op €47.490 komt. Dat is grappig genoeg exact wat de nog duurdere Esprit Alpine ook moet kosten, maar dan zonder optionele lakkleur. De Esprit Alpine heeft alles van het Pack Comfort en nog een beetje meer, maar ook wat uiterlijkheden die van mij niet zo hoeven. Ik blijf dus toch maar bij de aangeklede Techno, al is die Evolution heus ook prima…