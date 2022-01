Renault Austral licht een tipje van de sluier op

Renault is er bijna klaar voor om de opvolger van de Kadjar voor te stellen. Die luistert naar de naam Austral en krijgen we nu op een schimmige plaat van de zijkant te zien.

Met gezonde spanning wachten de Fransen op het moment dat ze eindelijk hun jongste creatie kunnen laten zien: de Renault Austral. Nog geen twee weken geleden deelde Renault foto's van een in psychedelisch printje gehulde Austral en nu schotelen ze een nieuwe foto voor. Daarop zien we de Austral al zonder camouflagemateriaal erop, alleen was er toevallig net even een probleem met de belichting in de fotostudio. Kan gebeuren.

We zien al wel dat de Austral de nodige designtechnische overeenkomsten vertoont met de Mégane E-Tech Electric. Waar dat echter een cross-over is, mogen we de Austral net als de Kadjar toch wel als volwaardige SUV beschouwen. Eentje die - net als voorheen bij de Kadjar - zijn basis deelt met de Nissan Qashqai, alleen wel een slagje groter wordt dan zijn Japanse neef. Acht centimeter om precies te zijn, want de Austral strekt zich over 4,51 m uit. De Austral komt in ieder geval met twee mild-hybride aandrijflijnen op de markt: een variant met een 12V mild-hybride 1.3 TCe en een 48V mild-hybride 1.2 TCe. Ook zit er een hybride E-Tech Hybrid-aandrijflijn in het vat, zoals de Captur en Mégane die ook al hebben.

Benieuwd naar meer? Haal dan zeker AutoWeek 2 in huis, die nu nog in de winkels ligt. Daarin blikken we uitgebreid vooruit op de Austral, inclusief impressies van hoe de Austral er waarschijnlijk uit komt te zien.