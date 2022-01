Renault 25 (1986) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Wie er prinsheerlijk bij wil rijden, hoeft geen fortuin kwijt te zijn. Tenminste, als je kunt leven met een wat oudere auto en wat minder snufjes dan je tegenwoordig gewend bent. Deze Renault 25 is in dat geval een interessante optie.

Je kon het decennialang wel aan de Fransen overlaten om met een heerlijke luxe limousine te komen. Denk daarbij aan de Citroëns DS, CX en XM, maar ook zeker aan de Peugeots 604 en 605. Later deden ze dat nog eens over met respectievelijk de C6 en 607. Renault haakte in de jaren 80 echter ook al aan en wel met de 25. Een auto die weliswaar niet zo extravagant vormgegeven was als de vlaggenschepen van Citroën, maar waarmee je zeer zeker goed gezien kon worden in die tijd.

Wie eenmaal instapte in de 25, trof daar snufjes aan die we bijvoorbeeld ook kenden van de Citroën CX. Zo zat er een voor zijn tijd behoorlijk extravagant, futuristisch en misschien niet overal even praktisch ingedeeld dashboard in en nam je plaats op enorme met leer beklede zetels waarin je echt lekker weg kon zakken. Dat er overeenkomsten waren, was geen grote verrassing als je bedenkt dat ontwerper Robert Opron zowel aan de wieg van de CX als de 25 stond. Qua rijcomfort ging de 25 het alleen niet redden bij de met het hydropneumatische veersysteem uitgeruste Citroëns, maar reken maar dat je ook bij de 25 zonder een centje pijn uitstapte na een lange rit. De 25 was een perfect alternatief voor wie er goed bij wilde rijden, met iets meer dynamiek en een wat zakelijkere uitstraling dan een CX.

Tegen het einde van 1986 besloot een Nederlander dat de 25 helemaal zijn of haar auto was en bestelde dit exemplaar. De keuze viel op de meest bescheiden motoerisering, want we hebben hier een 25 GTS te pakken. Die had een 103 pk sterke 2.0 viercilinder in zijn neus. Die bescheidenheid werd echter heerlijk gecompenseerd door voor de weelderige Monaco-uitvoering te gaan. Daar hoorden onder meer de lederen Baccara-zetels bij die puur comfort uitstraalden, maar bijvoorbeeld ook de metallic bruine lak en beigekleurig kunststof in het interieur. Elektrisch bedienbare ramen, centrale vergrendeling met afstandsbediening en stuurbekrachtiging maakten eveneens deel uit van de verwennerij.

Inmiddels zijn we alweer 36 jaar verder en is deze 25 nog altijd onder ons, maar hard op zoek naar een nieuw baasje. De aanbieder, een particulier, meldt dat de auto hier en daar zijn lelijke plekjes heeft. We zien inderdaad wat deukjes in het linker voorportier en wat (roest)schade net boven de bumper, maar ook ontbreekt één van de originele wieldoppen. Wat de 25 inmiddels heeft gelopen, is eveneens niet helemaal duidelijk. Er zit immers een vijfcijferige teller in, dus ga er maar vanuit dat die minstens een keer rond is gegaan. Maar ach, de vraagprijs is voor zo'n leuk en inmiddels uiterst zeldzaam ding niet gek: slechts €2.100. Er moet toch vast een liefhebber te vinden zijn die daarvoor de gok wel wil wagen?