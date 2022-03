Renault 19 (1995) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Renault 19 is zo'n auto die je ooit op elke straathoek zag, maar waar nu nog een handjevol exemplaren van over zijn. Die hebben het vaak gered doordat ze in handen waren van een eigenaar die er zeer zuinig mee omsprong. Dit exemplaar heeft dat geluk ook gehad en oogt bijna als nieuw!

Renault verkocht in ons land van 1988 tot 1995 maar liefst 74.670 exemplaren van de 19. Naar verluidt staan er nu nog maar zo'n 600 exemplaren op kenteken. De Renault 19's die de tand des tijds hebben doorstaan, zien er vaak ook nog vrij goed uit. Eind vorig jaar kwam de Renault 19 nog als 1.7 Latitude voorbij in onze rubriek 'In het Wild'. In de historie van dat exemplaar viel op dat twee van zijn eigenaren hem lang in hun bezit hadden. Dat is bij het exemplaar in kwestie ook het geval. Zijn eerste eigenaar had hem maar liefst 26 jaar in bezit, van januari 1995 tot maart 2021, en zorgde overduidelijk goed voor zijn 19.

De Renault 19 kwam in 1988 op de markt als vervanger voor de 9 (hatchback) én 11 (sedan). Hij was dan ook leverbaar in veel carrosserievarianten: drie- en vijfdeurs liftback, sedan (Chamade) en tweedeurs cabriolet. Renault friste de 19 in 1992 behoorlijk op: de faceliftversie had meer afgeronde lijnen, bijvoorbeeld bij de koplampen, dan zijn voorganger. Dit exemplaar is er eentje van na de facelift. Het is een 1.4 RN, die net boven de basisversie RL stond en onder meer beschikte over luxere stoelen. Dit exemplaar is vrij standaard uitgevoerd, maar heeft wel een glazen schuif-kanteldakje en de optionele achterspoiler. De Renault 19 was optioneel ook te krijgen met verwennerij als airconditioning en elektrisch bedienbare zijruiten, maar die moet dit exemplaar ontberen.

Deze Renault 19 legde in zijn 27-jarige bestaan slechts 54.605 kilometer af. Vermoedelijk stond hij het grootste deel van de tijd binnen, want de rode lak is niet verkleurd en ook de kunststof delen als de bumpers en handgrepen ogen niet verweerd. Zelfs de uitlaat ziet er op het oog gloednieuw uit, al is het ook niet heel waarschijnlijk dat de originele einddemper er nog op zit. In het interieur valt de netheid van deze 19 eveneens op. Het ontbreken van het analoge klokje boven de bediening van de verwarming en de aftermarket-radio zijn de enige twee smetjes die wij kunnen ontdekken. De stoelen en de armleuningen in de deuren zien er nog smetteloos uit. Helaas voegde de verkopende partij geen foto van het motorblok bij de advertentie, dus de optische staat van de 60 pk sterke 1.4 kunnen we niet beoordelen.

De verkopende partij vraagt €4.900 voor deze Renault 19. Dat is een aardige smak geld, maar zelfs in een redelijke basic uitvoering begint de Renault 19 een bijzonderheid te worden. Dit originele en nette exemplaar met weinig ervaring verdient het dan ook om gekoesterd te worden door een Renault-liefhebber. Bovendien is het de goedkoopste Renault 19 die momenteel op de AutoWeek-occasionzoeker staat.

