Redactie blikt vooruit op 2022 - Marc Klaver

Na bijna twee jaar corona is een blik in de toekomst lastiger dan ooit. Een energiecrisis stak recent de kop op. Chiptekorten gooien product- maar vooral productieplanningen overhoop. Daardoor komen nieuwe modellen zomaar een halfjaar later op de markt. In onze jaarlijkse persoonlijke vooruitblikken zie je dat terug, met daarin niet alleen auto’s. Vandaag aan het woord: Marc Klaver.

Vanwege corona hebben we een paar roerige jaren achter de rug en dat heeft ook zijn weerslag op de mobiliteit en de autoverkoop. In de zakelijke markt zet de verschuiving naar elektrisch rijden langzaam door, maar de particulier is op dat vlak nog steeds afwachtend. Ook de zakelijke rijder kijkt naar het kostenplaatje. In 2022 zal het bijtellingspercentage weer stijgen en wordt het fiscale verschil met een auto met een verbrandingsmotor gering. In 2020 kwamen er 67.512 EV’s bij in Nederland, in 2021 gaan we dat niet halen, ondanks de komst van heel veel nieuwe modellen.

En dan de particuliere koper. Die lijkt zijn weg naar de occasionshowroom te hebben gevonden, want de verkoop van tweedehands auto’s steeg naar een recordniveau en het heeft er alle schijn van dat 2022 dezelfde of hogere cijfers laat zien. Oorzaken: mijding van het OV (vanwege corona), lange levertijden op nieuwe auto’s (door chiptekort liggen complete fabrieken stil) en een stijging van de bpm in 2022, die een nieuwe auto weer duurder maakt. De import van occasions lag in 2021 eveneens op recordhoogte en ook die neemt in 2022 alleen maar toe. Ondertussen rijden veel elektrische rijders de maximale periode van vijf jaar om voluit van de lage bijtelling te kunnen profiteren; ook dat zorgt voor stagnatie. Door het stijgende aantal EV-rijders ziet de overheid de inkomsten slinken, omdat er minder binnenkomt aan bpm, mrb, bijtelling en accijns. Mede daarom gaat de bpm omhoog en nemen de voordeeltjes voor elektrische rijders verder af. Alles bij elkaar maakt dat de kopers onzeker en daarvan gaat vooral de occasion­handel weer sterk profiteren. Hopelijk wordt al het andere in 2022 weer enigszins normaal.

Dit artikel is eerder verschenen in de AutoWeek Jaarspecial 2022.