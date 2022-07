Red Bull weet waarom het in Oostenrijk te langzaam was

Red Bull verscheen in Oostenrijk met een paar kleine updates aan vooral de vloer van de auto. Die updates volgden op een groter pakket aan nieuwe onderdelen een week eerder in Engeland. Updates die de RB18 sneller hadden moeten maken, maar in Oostenrijk duidelijk niet goed uitpakten. Ondanks een veelbelovende sprintrace, was Red Bull in de Grand Prix op zondag niet opgewassen tegen Ferrari.

Inmiddels weet het team dat de updates de auto in de verkeerde richting hebben gebracht. Verstappen spreekt in Frankrijk, voorafgaand aan het raceweekend op Paul Ricard, van een combinatie van nieuwe onderdelen die niet helemaal goed samenwerkten. "We hoeven geen updates van de auto te halen, maar moeten misschien wel wat andere ideeën toepassen. Ik hoop in ieder geval dat we ervan hebben geleerd." Volgens Verstappen is het zaak om eerst "terug te gaan naar normaal", al blijft het wel zo dat Ferrari een klein stapje heeft gezet sinds Oostenrijk. "Ze waren zeker iets sneller dan we hadden verwacht. Maar wij waren ook weer veel minder snel dan waarop we hadden gerekend. Op een goede dag hebben we een mooie strijd met ze, maar we hadden geen goede dag."

In Frankrijk is het kort gezegd dus hopelijk weer wat meer aan elkaar gewaagd. Onderaan de streep is Red Bull echter wel het tweede team op dit moment, vindt de 24-jarige wereldkampioen. "Overall denk ik dat we nog steeds aan het achtervolgen zijn. Zeker in het begin van het seizoen was dat zo. Daarna had Ferrari een paar uitvalbeurten, maar nu voelt het weer als achtervolgen", vertelde de Limburger. "Het hangt van het circuit af, maar over het algemeen hadden zij meer dominante weekenden dan wij." Het raceweekend in Frankrijk is om 14 uur officieel begonnen met de eerste vrije training. De kwalificatie vangt zaterdag om 16 uur aan, de race start zondag om 15 uur.