Red Bull-teambaas verbaasd: 'Waar blijven de anderen?'

Er staat geen maat op het Formule 1-team van Red Bull dit jaar. Vanuit vooral Britse hoek klinkt het kritisch dat Red Bull 'veel te sterk is', maar teambaas Christian Horner vraagt zich vooral af wat de rest aan het doen is.

Er is eigenlijk al geen twijfel meer over mogelijk: Red Bull wordt dit jaar constructeurskampioen. Waarschijnlijk pakt Max Verstappen zijn derde wereldtitel op rij. Dat het na slechts vijf van de 23 races al zo duidelijk is, zorgt vooral vanuit Britse hoek voor bedrukte gezichten. Alsof het Mercedes-tijdperk nooit is geweest, klinkt uitgerekend vanuit de fanbase van Mercedes en eveneens vanuit de Britse verslaggeving de kritiek dat Red Bull wel heel dominant is en dat dit slecht is voor de sport.

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft daaraan uiteraard geen boodschap. Uitgerekend bij Sky Sports F1 geeft hij aan dat de rest aan zet is: "Vijf races, vijf overwinningen en de sprintrace, vier één-twee-finishes. We hebben nog nooit zo'n start gehad en we vragen ons eigenlijk af waar de anderen blijven."

Het is volgens Horner heel helder: de rest moet gewoon beter werk gaan leveren. "Wij hebben gewoon een normale stap gezet in de winter, maar we vragen ons af waar Mercedes en Ferrari zijn gebleven." Stijgt het Horner enigszins naar zijn bol? Nee hoor, hij blijft gewoon op zijn hoede voor wat er komen gaat. Volgens de Brit zit er echt wel wat in het vat bij de concurrentie. "Ze werken hard aan updates voor Europa (de Europese races, red.), daar ben ik zeker van." Nu is alleen nog de vraag of het genoeg zal zijn om Red Bull nog enigszins het vuur na aan de schenen te leggen.