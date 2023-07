Red Bull over voorsprong: 'Max reed niet eens op de limiet'

Het is voor de andere teams en coureurs om moedeloos van te worden: er lijkt Max Verstappen en Red Bull helemaal niets in de weg te staan om voorlopig nog de overwinningen aaneen te blijven rijgen. In Hongarije verdween de 25-jarige ook weer aan de horizon en won hij met maar liefst bijna 34 seconden voorsprong. Mercedes-teambaas Toto Wolff, die zelf ook jarenlang dominantie genoot met zijn team, vindt dat de rest van het veld haast wel met F2-auto's lijkt te rijden. Lewis Hamilton vermoedde daarbovenop nog eens dat Verstappen misschien zelfs wel gewoon aan het 'cruisen' was, ondanks zijn enorme voorsprong. Dat klopt volgens Red Bull-topman Dr. Helmut Marko wel aardig.

De 80-jarige Oostenrijker verklaart aan OE24 dat Verstappen niet eens echt aan het trappen was. "We lopen ver voor in racetrim. Max had eigenlijk nog sneller kunnen rijden, hij zat bij lange na niet op zijn limiet", zo waarschuwt Marko. Hij verwacht dan ook dat Verstappen komend weekend in Spa opnieuw de rest de baas is in de race. Zeker nu er regen wordt verwacht. "Met regen zal de superioriteit van Verstappen nog flagranter naar voren komen", aldus Marko. Hij rekent ook op betere prestaties van Verstappens teamgenoot, Sergio Pérez. "Het ging al een stuk beter (in de race zondag, red.). Hij vocht zich van de negende naar de derde plaats omhoog en hij haalde Q3 weer. Er is een stijgende lijn te zien."