Red Bull: 'Liggen mijlenver voor met motor voor 2026'

Het Formule 1-team van Red Bull blaakt momenteel van het zelfvertrouwen en daartoe heeft het alle redenen. Voorlopig lijkt niets het team in de weg te staan om de successen aan elkaar te blijven rijgen, wie weet ook nog de komende jaren. In 2026 wacht de F1 een grote verandering, maar zelfs daarover blijkt Red Bull vol vertrouwen te zijn.

De laatste grote reglementswijziging in de Formule 1 was gericht op aerodynamische veranderingen. Voor het seizoen van 2021 traden de teams aan met compleet nieuw ontworpen auto's en vervolgens bleek dat Red Bull zijn zaakjes het beste op orde had. Dit jaar deed het team er zelfs nog een schepje bovenop. De volgende grote wijziging staat voor 2026 op de planning, want dan worden er nieuwe motorreglementen van kracht. Komt er dan weer een ander team bovendrijven dat zijn zaakjes het beste op orde heeft? Daarvoor lijkt Red Bull in elk geval niet bang. Dr. Helmut Marko dicht zijn eigen Red Bull alvast een favorietenrol toe.

In gesprek met Motorsport-Total.com verklaart de 80-jarige Oostenrijker dat de ontwikkeling van de 2026-motor voorspoedig gaat. Sterker nog, de ontwikkeling is al in een vergevorderd stadium: "In augustus draait er nog een complete verbrandingsmotor met MGU-K en accu", aldus Marko. "We liggen mijlenver voor op Audi en we liggen mijlenver voor op Ferrari. Mercedes zit er iets meer bij in de buurt."

Zoals gewoonlijk windt Marko er geen doekjes om en creëert hij hoge verwachtingen. Niet voor niets, zo vindt hij zelf. Het team van Red Bull Powertrains is volgens hem op topniveau: "We hebben mensen van Ferrari, Mercedes, Renault en Cosworth. We hebben Ford als partner in de sector. We hebben absolute topmensen als het gaat om verbrandingsmotoren en we hebben twee heel knappe koppen aan de elektrische kant."

Motor van 2026

Vanaf 2026 gaat de F1 verder met de hoogtoerige 1.6 V6 en ook de MGU-K mag blijven. De complexere MGU-H, die elektriciteit wint uit hitte en elektrokracht kan terugvoeren naar de turbo en de aandrijflijn, verdwijnt. Er komt meer nadruk te liggen op elektrische aandrijving. Dat wil zeggen: waar de MGU-K en MGU-K nu nog gezamenlijk een vermogen van zo'n 160 pk leveren, moet dat bijna 480 pk worden. Dat komt dan dus puur op het bordje van de MGU-K te liggen. Het vertaalt zich grofweg naar 50 procent vermogen uit brandstof en 50 procent vermogen uit elektriciteit. Daarbovenop gebruikt de Formule 1 vanaf 2026 alleen nog 100 procent duurzame brandstof.