Red Bull F1 bestraft voor overschrijden maximumbudget

De FIA heeft de straf bekendgemaakt voor het Formule 1-team van Red Bull, omdat dat over het maximaal toegestane budget is gegaan in 2021. Red Bull krijgt een geldboete en heeft volgend jaar minder ontwikkelingstijd voor de auto.

De FIA bevestigde eerder deze maand de vermoedens van diverse Formule 1-teams: het F1-team van Red Bull is vorig jaar niet onder het strikte budgetplafond gebleven. Nu is bekend hoe zeer Red Bull de mist in is gegaan én wat de straf is. In 2021 heeft Red Bull ruim 1,86 miljoen pond (€2,17 miljoen) meer uitgegeven dan toegestaan. In een eerdere kostenopgave die de FIA ontving van Red Bull bleek een bedrag van ruim 5,6 miljoen pond (€5,8 miljoen) onterecht niet meegerekend, waardoor Red Bull er eerder van overtuigd was dat het wél onder het budgetplafond was gebleven.

De FIA is van mening dat Red Bull goed heeft meegewerkt in het hele onderzoeksproces en verdenkt Red Bull niet van moedwillig foutief handelen. Volgens de autosportfederatie moet ook meegenomen worden dat het gaat om het eerste jaar van deze reglementen 'die bijzonder complex zijn'. Bovendien valt een overschrijding van nog geen 2 miljoen pond in het boekje van de FIA onder het kopje 'milde overtreding'. Ook is gebleken dat het bedrag door een verkeerd doorgevoerde belastingaftrekpost zo hoog is uitgekomen, anders was er zelfs 'slechts' sprake van een overschrijding van ruim 4,3 ton. Al met al vindt de FIA een geldboete van 7 miljoen dollar (ongeveer hetzelfde in euro's) en 10 procent vermindering van de toegewezen ontwikkelingstijd van de auto volgend jaar een gepaste straf. Red Bull heeft deze straf geaccepteerd.

Gevolgen

De uitspraak van de FIA heeft dus geen gevolgen voor het kampioenschapsresultaat van 2021. Van de geldboete zal Red Bull ook niet direct wakker liggen. De vermindering van de ontwikkelingstijd is een heftiger consequentie. Red Bull heeft als kersvers constructeurskampioen volgend jaar al de minste toegestane tijd (280 uur) om in de windtunnel en met behulp van CFD-software aan de ontwikkeling van de auto te werken. Dat is zo vastgelegd in de reglementen, met als doel (net als het budgetplafond) om de teams qua prestaties dichterbij elkaar te brengen. Red Bull zou oorspronkelijk volgend jaar 70 procent van de maximale ontwikkelingstijd hebben, 10 procent van die reeds aan Red Bull toegewezen tijd gaat er nu af, dus mag het team in 2023 maar 63 procent van de maximale ontwikkelingstijd benutten. Dan kom je uit op 252 uur. Voor de context: Williams, dat stijf achteraan staat in het kampioenschap, krijgt 115 procent van de tijd, dat gelijk staat aan 460 uur.

Naar verluidt is een soort vuistregel dat iedere 50 uur je een tiende tijdswinst per ronde moet kunnen opleveren. Heel kort door de bocht gezegd zou Red Bull door deze straf dan iets meer dan een halve tiende mislopen. De praktijk is natuurlijk vele malen complexer, maar het is een gegeven dat Red Bull volgend jaar nog weer een stukje krapper in de ontwikkelingsruimte zit dan de concurrentie. De auto van volgend jaar wordt echter al grotendeels dit jaar ontwikkeld, dus de kans bestaat dat het - als het merkbaar verschil gaat maken - pas in de loop van volgend jaar én het jaar erna effect heeft op de prestaties. Een wat verzachtende omstandigheid is dat het team met de RB18 direct een dijk van een auto neer heeft gezet en het daar grotendeels op kan voortbouwen.