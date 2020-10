Recyclingbijdrage nieuwe auto's omlaag in 2021

De recyclingbijdrage voor nieuwe personen- en lichte bedrijfsauto's per 1 januari 2021 is € 30,-. Dat is lager dan dit jaar. Dat maken RAI Vereniging en ARN vandaag bekend.

De huidige recyclingbijdrage is € 35,-. Daarmee daalt het bedrag met € 5,- per nieuw verkocht voertuig. Deze daling van bijna 15 % komt volgens ARN, de organisatie die in Nederland namens de autobranche uitvoering geeft aan de producentenverantwoordelijkheid, door efficiëntiemaatregelen in de autorecyclingketen.

Hoge recyclingprestatie

De recyclingbijdrage op auto’s maakt het mogelijk om aan de wettelijke verplichting van minimaal 95% autorecycling inclusief hergebruik te voldoen. Alle afgedankte auto’s in Nederland worden duurzaam gerecycled en vrijwel alle restmaterialen worden nuttig toegepast. Autodemontagebedrijven, shredderbedrijven en recyclingbedrijven hebben in de afgelopen jaren een recyclingpercentage van ongeveer 98% bereikt.

Recyclingbijdrage

De bijdrage aan de recycling van auto’s is in 1995 ingevoerd en heette toen nog verwijderingsbijdrage. In 1995 was dit een bedrag van 250 gulden. Dit bedrag is in de afgelopen 25 jaar fors gedaald en heet nu recyclingbijdrage. Toen de euro kwam werd het bedrag € 45,-. Dat bleef zo tot 2016. Sinds 2017 daalt de recyclingbijdrage elk jaar met € 2,50 tot € 35,- in 2020. Volgend jaar is de recyclingbijdrage € 30,-. Met deze bijdrage is het mogelijk om auto’s duurzaam te demonteren en te recyclen.