Recordaantal campers verkocht in januari

De verkoop van nieuwe caravans en campers is nog steeds op stoom. Vorig jaar werd er al een absoluut record gevestigd en ook dit jaar trappen de kampeervoertuigen al goed af. Er zijn zelfs nog nooit zoveel campers verkocht in een januarimaand als afgelopen maand.

In totaal werden afgelopen maand 151 nieuwe campers afgeleverd. Dat zijn er 12 meer dan een jaar eerder en tevens het hoogste aantal nieuwe kampeerauto's ooit in een januarimaand, blijkt uit data van Bovag en RDC. Een jaar eerder waren de showrooms in januari en februari nog gesloten als gevolg van de harde lockdown, maar ook dit jaar was er door de lockdown nog niet heel veel mogelijk in Nederland. De verkoop van caravans steeg met ruim 50 procent tot 316 exemplaren in de eerste maand van 2022.

Ook bij de occasions gingen de zaken goed. De verkoop van gebruikte caravans steeg bij de vakhandel in januari met ruim een kwart tot 806 exemplaren, het hoogste aantal sinds RDC deze data vanaf 2007 op maandbasis rapporteert. De campers deden het met 1.106 gebruikte exemplaren in januari nog veel beter en stegen ook met een kwart ten opzichte van januari 2021. Het is zelfs voor het eerst ooit dat de vakhandel in een januarimaand meer dan 1.000 tweedehands campers verkocht. Ten opzichte van vijf jaar geleden verdrievoudigde het totale verkoopvolume afgelopen januari.

Op jacht naar informatie over kampeerauto's in de vorm van nieuws én tests? Met AutoWeek Campers blijf je volledig op de hoogte van het nieuwe en gebruikte camperaanbod en alles wat een camper te bieden heeft.